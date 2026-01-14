Терпение лопнуло: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он пытался выдать убийство за несчастный случай.

В Индии мужчина задушил супругу из-за отказа в сексе

Фото: www.globallookpress.com/Sumit Saraswat

News 24: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости

В индийском штате Мадхья-Прадеш сотрудники правоохранительных органов арестовали местного жителя по подозрению в убийстве супруги, которая, по его словам, отказывала ему в интимной близости на протяжении последних восьми лет. Об этом сообщает издание News 24.

По информации заместителя комиссара полиции, подозреваемый сначала попытался скрыть следы преступления, доставив 40-летнюю женщину в государственную больницу под вымышленным предлогом.

Мужчина убеждал медицинский персонал, что его жена внезапно скончалась от удара головой при падении, которое якобы было вызвано резким скачком артериального давления. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы полностью опровергли версию вдовца, установив, что истинной причиной смерти стало удушение.

В ходе допроса подозреваемый, работающий механиком, не выдержал давления и признался в содеянном. Согласно показаниям задержанного, мотивом для агрессии послужило накопившееся негодование из-за отсутствия половой жизни в браке на протяжении восьми лет, что в итоге привело к вспышке гнева и физической расправе.

На данный момент полиция инициировала детальное расследование всех обстоятельств дела. Злоумышленник находится под стражей, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака


