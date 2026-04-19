Чекалина посадили, Лерчек борется за жизнь, а Бузова призналась в любви Киркорову: главные новости шоу-бизнеса

Неделя с 13 по 19 апреля получилась насыщенной в российском шоу-бизнесе. Блогеру Артема Чекалину вынесли приговор, а его бывшая жена Валерия Чекалина тем временем продолжает бороться за жизнь. Тем временем Егор Бероев удивил всех появлением со своей новой возлюбленной, а певица Ольга Бузова призналась в любви своему коллеге Филиппу Киркорову. С такими знаменитостями точно скучать не приходится. Подробнее обо всем — в материале 5-tv.ru.

Артема Чекалина посадили

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Драма в семье Чекалиных продолжает набирать обороты. В понедельник, 13 апреля, бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина приговорили к семи годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда. Пока что он, блогер, находится в СИЗО.

Его признали виновным в организации незаконного вывода крупной суммы денег за рубеж. По данным следствия, Чекалин использовал поддельные документы, чтобы перевести в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Позже защита Чекалина выложила в свой Telegram-канале обращение своего подзащитного, которое он записал до того, как приговор был оглашен.

«Если вы видите это видео, значит, меня осудили за то, чего я не совершал», — так он начал свою речь.

Бизнесмен возмущался из-за того, что ему вынесли несправедливый приговор. Не забыл он упомянуть и свой разрушившийся бизнес, и разрушенную семью, и свою бывшую жену Лерчек, у которой врачи нашли рак четвертой стадии. Чекалин считает, что уже понес в своей жизни максимальное наказание.

Егор Бероев с 21-летней женой вышел в свет после тайной свадьбы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Актер Егор Бероев произвел фурор своим неожиданным появлением с молодой женой — 21-летней Анной Панкратовой, на премьере своего фильма «Кукла» в Токио. Возлюбленная сыграла главную роль в картине 48-летнего супруга.

На снимках с премьеры фильма влюбленные буквально светятся от счастья. Панкратова появилась на мероприятии в коротком джинсовом платье и белых кроссовках, дополнив образ небольшой сумкой. Сам Бероев выбрал для мероприятия голубую рубашку, синий пиджак и джинсы с потертостями.

Бузова рассказала про отношения с Киркоровым

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Певица Ольга Бузова призналась в любви народному артисту РФ Филиппу Киркорову, однако любит она его не в романтическом плане. Увы, артисты всего лишь друзья.

«Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я — его. Это на каком-то духовном уровне. Мы с ним очень похожи по вайбу, энергетически, поступками, жизненными принципами», — сказала Бузова в интервью РИА Новости.

Бузова призналась, что они с поп-королем очень похожи по характеру. Они оба всегда готовы прибежать на помощь всем и всегда, но при этом для самих себя им что-то сделать сложно. Певица призналась, что очень рада иметь такого друга, ведь она знает — Филипп никогда не оставит ее в сложной ситуации.

В 2025 году в сети активно обсуждали возможный роман между звездами. Поводом послужило видео с концерта заслуженного артиста РФ Димы Билана, на котором парочку застали за поцелуем. Но тогда сама Бузова уточнила, что их отношения — сугубо дружеские и трогательные.

Лерчек прошла второй курс химиотерапии

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

На фоне новостей от Чекалина, Лерчек продолжает сохранять позитивный настрой. На этой неделе она прошла второй курс химиотерапии в стенах Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве. У блогера рак желудка четвертой стадии.

С середины марта она проходит сразу три вида лечения: химиотерапию, лучевую терапию и иммунотерапию. Ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини, поделился фото и видео своей возлюбленной из больницы. Поклонники сразу отметили визуальные изменения во внешности блогера после очередного этапа лечения: «Лерчек же почти не узнать».

После прохождения курса врачи разрешили ей поехать домой к своим детям и маме. Жених блогера опубликовал видео, где Лерчек сидела за столом с мамой Эльвирой Феопентовой, а также десятилетними Алисой и Богданом, четырехлетним Львом, а также двухмесячным Даниэлем.

«Моя сильная и красивая Лера», — так подписал снимок возлюбленной с детьми Луис.

Аврора Киба бросает учебу в Лондоне

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая возлюбленная народного артиста РФ Григория Лепса, 20-летняя Аврора Киба, решила бросить учебу в Лондоне и вернуться домой — об этом она рассказала подписчикам в блоге.

Девушка учится в престижном колледже на курсе дизайна одежды, но, кажется, богемная жизнь в Москве ей больше пришлась по душе. Ведь на протяжении всего времени, что она училась там, она периодически посещала светские мероприятия в России.

Но есть вероятность, что в данный момент Киба решила посвятить себя новым отношениям, ведь после расставания с Лепсом девушка быстро обзавелась новым ухажером. Новым избранником ее стал 36-летний племянник президента Азербайджана Рустам Гаджиев. Парочка уже успела провести совместный отпуск в Китае и в Бразилии.

Анна Седокова призналась в любви Ляйсан Утяшевой

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Анна Седокова неожиданно поблагодарила телеведущую Ляйсан Утяшеву за большую помощь, которую ей она оказала.

«Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период в моей жизни. Она была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное», — сказала певица, ее слова передает Super.ru.

Певица не стала вдаваться в подробности о том, чем именно Утяшева помогла ей и о каком сложном периоде идет речь, но сказала: «Представляю, что ты делаешь для других, если ты сделала такое для меня».

Седокова и Утяшева дружат уже около 20 лет. В конце своей речи певица призналась в любви подруге и не смогла сдержать слез. Она назвала ее «самой достойной среди достойных».

Дима Билан продает особняк с тайными комнатами

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Дима Билан решил распрощаться со старым и открыть дверь новому: после переезда в новое жилье певец выставил на продажу свой подмосковный особняк в Подмосковье за 250 миллионов рублей, писали в KP.RU.

Кажется, артист настолько устал от всей жизненной суеты, что решил перебраться в дальнее Подмосковье, где мало людей и есть речка, в которой можно ловить рыбу.

Старый дом находится в поселке «Монтвиль». Его Билан покупал к свадьбе с фотомоделью Еленой Кулецкой. Пара в итоге не поженилась, и дом превратился в настоящее холостяцкое логово. Оказалось, что артист оборудовал в нем множество тайников — об этом он мечтал с детства.

Известно, что в выставленном на продажу доме есть целые тайные комнаты, замаскированные под обычные шкафы. И какому же счастливчику достанется такое сокровище?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX