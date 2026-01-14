Бизнес-встречи, AI-квиз и менторская гостиная: программа фестиваля «Студфест»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Масштабное мероприятие для молодежи от 14 до 35 лет пройдет 23 января на «ВТБ Арене».

В Москве пройдет фестиваль студенческого предпринимательства

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнес-встречи и AI-квиз вошли в программу фестиваля «Студфест» в Москве

В Москве готовится масштабный фестиваль для будущих предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

На «ВТБ Арене» 23 января состоится уже шестой фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Мероприятие рассчитано на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет и нацелено на популяризацию бизнес-культуры и развитие технологических компетенций.

Программа разделена на четыре ключевых блока: формирование бизнес-идеи, поиск команды, практические советы по старту бизнеса и знакомство с новыми технологиями. Участников ждут в том числе и встречи с известными предпринимателями в менторской гостиной (Олег Журавлев, сооснователь Whoosh; Виктор Кузнецов, основатель «Всеинструменты.ру», и другие). Мотивационные выступления на темы «Человек vs. искусственный интеллект» и портрет современного предпринимателя.

Еще будет интерактивный AI-квиз, посвященный экосистеме поддержки стартапов в Москве, в котором уже зарегистрировались более четырех тысяч человек, а также концертная программа с участием телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что гастрономический проект «Новогодний московский завтрак» завершился в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
Десять тонн кокаина обнаружили на судне у Канарских островов
17:00
Без него стало тише: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти
16:54
«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого
16:45
Терпение лопнуло: мужчина задушил жену из-за восьми лет отказов в интимной близости
16:38
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
16:30
Смертельный инстинкт: бульдог загрыз хозяина и остался сидеть с его телом

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026