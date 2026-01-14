Миллиарды уборщице: как «король распродаж» оставил сына без наследства

Британский миллионер Ричард Скотт оставил наследство уборщице вместо сына

Высокий суд Лондона в 2025 году поставил точку в одном из самых громких наследственных споров последних лет. Судьи постановили, что ферма Moat Hall Farm в графстве Чешир и другие активы британского бизнесмена Ричарда Скотта общей стоимостью около 43 миллионов фунтов стерлингов (примерно 4,5 миллиарда рублей) законно принадлежат его вдове Дженнифер, которая много лет назад работала у него уборщицей.

Решение стало болезненным ударом для сына предпринимателя Адама Скотта, который в очередной раз пытался оспорить завещание отца и вернуть фамильные владения. Суд, однако, не нашел оснований для пересмотра наследственного распределения и встал на сторону вдовы. Об этом пишет The Sun.

Семь лет борьбы за наследство

Ричард Скотт умер еще в 2018 году в возрасте 81 года. Последние годы жизни он тяжело болел и нуждался в постоянном уходе, который обеспечивала его последняя супруга Дженнифер. Именно на нее за два года до смерти бизнесмен переписал ферму, принадлежавшую семье более трех столетий.

Сын предпринимателя был уверен, что отец сделал это под давлением. Адам утверждал, что в период подписания завещания Скотт страдал деменцией и не мог в полной мере осознавать свои действия. Судебные инстанции, однако, пришли к иному выводу: несмотря на диагноз, бизнесмен сохранял дееспособность и принимал решения осознанно.

Жалобы Адама на то, что он пожертвовал личной жизнью ради развития семейного дела, также не повлияли на позицию суда.

Как фермер стал миллионером

Ричард Скотт родился в 1937 году в семье землевладельцев в Чешире. В конце 1950-х годов он унаследовал часть семейных угодий, когда остальные родственники оказались по уши в долгах. Со временем Скотт выкупил их доли и стал единоличным владельцем Moat Hall Farm.

Сельское хозяйство его не привлекало, и он пошел иным путем. Миллионер активно использовал сомнительные схемы: оформлял недвижимость на третьих лиц, создавал фиктивные договоры аренды и перепродавал имущество, минимизируя налоговые выплаты. Эти методы позволили ему к 1970-м годам значительно расширить земельные владения, выкупив еще две соседние фермы.

Проблемы с законом и личные трагедии

В 1974 году предприниматель оказался в центре уголовного дела. Следствие доказало, что он организовал поджог собственной фермы ради получения страховой выплаты. По данным суда, Скотт заплатил сообщникам за поджог, после чего получил страховое возмещение, превышающее стоимость объекта.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Во время заключения произошла еще одна трагедия: его первая жена погибла в автокатастрофе, возвращаясь после свидания в тюрьме. После освобождения Скотт практически не изменил образ жизни, а заботу о детях частично переложил на свою мать и интернаты.

Много детей и сложные отношения

Личная жизнь Ричарда Скотта была не менее бурной, чем деловая. Он стал отцом 19 раз. В браке с первой женой Джанет у него родились четверо детей, затем появились еще двое. Еще шесть детей родились от внебрачных связей, из которых официально он признал лишь одну дочь, узнавшую о родстве благодаря ДНК-тесту спустя десятилетия.

Отношения с детьми складывались непросто. Скотт не стремился участвовать в их воспитании и часто разрывал контакты после их совершеннолетия. Исключением долгое время был Адам, которого он привлек к бизнесу после конфликта со старшим сыном.

Уборщица, ставшая женой

В начале 1990-х годов Скотт расстался со своей гражданской партнершей Валери Инглби, но сохранил с ней дружеские отношения. Вскоре он дал объявление о поиске уборщицы — так в его жизни появилась Дженнифер Редгрейв.

Со временем она стала его спутницей жизни и родила ему семерых детей. Именно в этот период Скотт нашел источник стабильного дохода, который оказался куда прибыльнее прежних сомнительных схем.

Распродажи из багажников и «король ярмарок»

В середине 1990-х годов предприниматель сделал ставку на car boot sales — распродажи из багажников автомобилей, популярные в Великобритании. Эти ярмарки стали местом встреч, общения и торговли для тысяч людей.

Закон ограничивал число таких мероприятий на одной территории, однако Скотт нашел обходной путь. Формально распродажи проводились на фермах, оформленных на Инглби и сына Адама, но основная часть прибыли стекалась к нему. Таким образом, количество ярмарок увеличилось втрое, а доходы стремительно росли.

Ферма Moat Hall Farm стала культовым местом, а самого Скотта в СМИ окрестили «королем распродаж». Там даже снимались телевизионные шоу.

Разрыв с любимым сыном

Долгое время Адам считался главным наследником состояния. Однако в начале 2000-х годов Скотт пересмотрел свои планы. Он решил, что имущество перейдет Дженнифер и детям от последнего брака.

Когда в 2016 году бизнесмен официально женился на Дженнифер, Адам попытался сорвать церемонию, заявив, что отец не отдает отчета своим действиям. Эксперты, привлеченные к разбирательству, признали Скотта дееспособным.

После смерти предпринимателя в 2018 году Дженнифер вступила в права наследства.

Последняя попытка и решение суда

В 2025 году Адам предпринял последнюю попытку оспорить завещание. Он настаивал, что отец обещал передать ему ферму, и вновь ссылался на его болезнь. Защита Дженнифер доказала, что решение изменить наследственные планы было принято еще в 2003 году.

Кроме того, в суде всплыли факты конфликтов между Адамом и отцом, включая попытки поместить бизнесмена в лечебницу и обвинения в насилии. Суд счел доводы сына несостоятельными и окончательно отклонил иск.

Наследие «короля распродаж»

В конце октября суд подтвердил право Дженнифер на все активы. Будет ли Адам обжаловать решение — пока неизвестно. Однако история семьи Скоттов показывает, что даже после смерти эксцентричного предпринимателя его характер и методы продолжают влиять на судьбы близких.

