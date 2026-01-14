Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Третий малыш появился на свет в сентябре прошлого года.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Певица Рианна всерьез задумалась о рождении четвертого наследника спустя небольшой перерыв после предыдущих родов. Об этом сообщает издание People.

По имеющейся информации, поп-дива не намерена откладывать это событие в долгий ящик и готова подарить своему избраннику, рэперу A$AP Rocky, еще одного малыша уже в течение текущего года.

Поводом для обсуждения планов артистки стал ее неоднозначный комментарий в социальных сетях.

Под видеороликом одной из блогеров, которая рассуждала о мечте завести детей в новом году, знаменитость призналась, что испытывает аналогичные чувства. Рианна подчеркнула, что откровения девушки ее успокоили, так как ранее она считала свое «безумное желание» снова стать матерью чем-то необычным.

Третий ребенок в звездной семье появился на свет совсем недавно — в сентябре 2025 года. У пары родилась дочь, которой дали имя Рокки Айриш. Несмотря на то что слухи о третьей беременности исполнительницы циркулировали в прессе довольно долго, пара решилась на официальное подтверждение информации только после того, как решились юридические проблемы отца семейства.

Изначально влюбленные проявляли осторожность из-за судебного разбирательства, в рамках которого рэперу грозило реальное тюремное заключение на длительный срок. Лишь после того как суд встал на сторону музыканта и угроза лишения свободы миновала, Рианна и A$AP Rocky открыто рассказали миру о грядущем пополнении.

