Кто и на сколько получит больше: какие соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты

В России 1 февраля 2026 года на федеральном уровне традиционно пройдет индексация социальных выплат. В первую очередь повышение коснется пособий для семей с детьми.

Как пояснила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская в беседе с Life.ru, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка — с 26 941,71 рубля до 28 773,75 рубля. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком для женщин, уволенных во время беременности из-за ликвидации организации: выплата повысится с 10 103,83 до 10 790,89 рубля.

Пособие по безработице

Индексация затронет и выплаты безработным. Сейчас максимальное пособие составляет 15 044 рубля в первые три месяца и 5880 рублей — в последующие три месяца, минимальное — 1764 рубля.

С 1 февраля 2026 года выплаты планируют проиндексировать на 6,8%. После повышения максимальный размер пособия составит 15 916,55 рубля в первые три месяца и 6279,84 рубля — в следующие, а минимальное пособие увеличится до 1884 рублей.

Материнский капитал

На 6,8% будет проиндексирован и материнский капитал. По словам Оксаны Красовской, размер выплат изменится следующим образом:

на первого ребенка и на второго, рожденного или усыновленного до 31 декабря 2019 года, сумма увеличится с 690 266,95 до 737 205,10 рубля;

на второго ребенка, рожденного после 2020 года, если ранее семья не получала маткапитал, выплата вырастет с 912 162,09 до 974 189,11 рубля;

доплата за второго ребенка для семей, уже получивших маткапитал на первого, увеличится с 221 895,14 до 236 984 рублей.

Пособие на погребение

Также увеличится социальное пособие на погребение. Сейчас его размер составляет 9165,37 рубля. После индексации на 6,8% выплата вырастет до 9788,62 рубля.

Региональные выплаты: где и на сколько повысят

Помимо федеральных мер, индексация затронет и региональные социальные выплаты.

В Севастополе выплаты проиндексируют на 5,4%. Так, ежемесячное пособие на содержание детей в приемных семьях и под опекой увеличится с 24 762 до 26 100 рублей. Региональный материнский капитал вырастет с 141 059 до 148 677 рублей. Единовременная помощь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей увеличится с 2021 до 2131 рубля, а ежегодная выплата на школьную и спортивную форму — с 3665 до 3863 рублей.

В Ульяновской области с 1 февраля 2026 года на 4% повысят сразу несколько выплат. Индексация коснется пособий опекунам и приемным родителям, ежемесячных доплат семьям в сельской местности, выплат на проезд детям-сиротам, а также ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и получателям пенсий за выслугу лет.

В Магаданской области также запланирована индексация на 4%. Повышение затронет ЕДВ ветеранам труда и жертвам политических репрессий, доплаты к пенсии по потере кормильца, выплаты при рождении ребенка, пособия родителям-студентам и региональный материнский капитал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.