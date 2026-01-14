Без него стало тише: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти

The Guardian: коллеги вспоминают Алана Рикмана в годовщину его смерти

В годовщину смерти Алана Рикмана — актера, режиссера и одного из самых любимых британских артистов — его друзья и коллеги снова говорят о нем так, будто он просто вышел в соседнюю комнату и вот-вот вернется. В их воспоминаниях Рикман почти всегда один и тот же: остроумный, невероятно точный в профессии, щедрый в дружбе, иногда колкий и абсолютно незаменимый. Рассказы об артисте собрало издание The Guardian.

Руби Вакс: «Вернись, потому что я не могу без тебя»

Для актрисы Руби Вакс Рикман был не просто близким другом, она считает его практически братом. Она признается, что до сих пор думает о нем ежедневно и не чувствует, что в ее жизни появилась хоть какая-то «замена». Если бы сейчас у нее была возможность обратиться к нему, она сказала бы простую вещь: «Вернись, потому что я не могу без тебя»

Их дружеская связь началась еще в 1980-м и стала почти ежедневной: они виделись или созванивались каждый день. Вакс вспоминает, что фактически была «третьей стороной» в браке Алана и Римы, но ревности не.

Рикман и Вакс вместе попали в Королевскую шекспировскую труппу и сняли дом, который шутливо называли «Шекспировской сауной». В этой истории появляется и их домашняя черепаха Бетти — Вакс носила ее на спектакли, наряжала, чем приводила Рикмана в ужас.

Алан, по ее словам, фактически «руководил» ее карьерой первые 30 лет: он умел видеть, что работает, а что нет, и подмечал это в игре актрисы.

Она описывает его как гения, который мгновенно понимал суть роли и спектакля и чувствовал, что мешает персонажу. Он видел чужое эго и хотел его «подправить». Это нравилось не всем — Рикман мог быть жестким, особенно если его не слушали. Но Вакс уверена: он почти всегда был прав.

При этом Вакс больно, что для огромной части аудитории Рикман навсегда остался Снейпом. Она вспоминает: сама умоляла его сниматься в кино, но он долго отказывался — боялся стереотипного восприятия.

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти», реж. Дэвид Йейтс, 2011 г.

Сигурни Уивер: «Он сказал: „Посмотрим“ — и через два месяца его не стало»

Актриса Сигурни Уивер отмечает, что десять лет ощущаются как вечность. Она говорит, что слишком долго провела без «раскатистого смеха» Алана.

Впервые она увидела Рикмана в «Опасных связях» на Бродвее. По-настоящему они сблизились на съемках «В поисках Галактики». Уивер вспоминает: это был невероятно веселый человек, который полностью отдался образу захудалого типа, кипящего завистью. Тим Аллен смешил всех, но, по ее словам, никто не смешил так, как Рикман — к концу дня у всех болели животы.

Позже Рикман предложил ей роль в «Снежном пироге»: для него это была романтическая история, а для нее — возможность сыграть женщину с аутизмом. Уивер поражена тем, что он вообще мог «увидеть» ее в этой роли, и целый год готовилась, чтобы не подвести.

Для Уивер самым болезненным стало то, что она по глупости считала: этот друг будет рядом всегда. В ноябре 2015-го на поминках Майка Николса она обняла Рикмана и радостно сказала, что они должны снять еще один фильм «В поисках Галактики».

Он спокойно ответил: «Посмотрим». Ее это не устроило, и она стала уговаривать его, уверяя, что будет весело. Тогда он мягко сжал ее плечи, посмотрел вниз и снова повторил: «Посмотрим». Через два месяца его не стало.

Фото: www.globallookpress.com/Ben Stevens

Том Фелтон: «Он показывал: мы все равны»

Исполнивший роль Драко Малфоя актер Том Фелтон признается: когда он думает о Рикмане, всегда улыбается. Он работал с ним 11 лет на площадке «Гарри Поттера».

Фелтон впервые испугался Рикмана не потому, что его персонаж — профессор Снейп —казался злым. Причина была в том, что Алан был единственным актером, которого Фелтон тогда узнавал. В 11 лет он не знал ни Ричарда Харриса, ни Мэгги Смит — а вот шерифа Ноттингема из «Робин Гуда» знал прекрасно.

Фелтон описывает Рикмана как доброго, искреннего человека, который будто не обращал внимания на шум вокруг и находил время для каждого.

Важной деталью его личности является поведение на площадке. Большинство актеров заказывали еду в трейлеры, но Рикман стоял в общей очереди за завтраком и обедом — в костюме и парике Снейпа, с пластиковым подносом, среди плотников, декораторов, операторов и статистов.

«Он показывал, что мы все равны», — поясняет Фелтон.

Актер также вспомнил, как во время ночных съемок пожара у хижины Хагрида Рикман молчал. Фелтон спросил, как он. Тогда его старший товарищ выдержал паузу и медленно ответил: «Я на пределе». А затем едва заметно улыбнулся глазами.

Фелтон рассказал, что Рикман научил его и добрым делам. К актеры постоянно приходили «родственники» и «друзья» на съемки и выступления в театре. На деле это были неизлечимо больные дети и их семьи, которых он бесплатно проводил за кулисы.

Рикман говорил, что дети хотят видеть не актера, а героя, поэтому она встречал гостей в образе Снейпа. Воплотившись в образ, он мог отругать, потребовать заправить рубашку и «не болтать лишнего».

«И это было обезоруживающе и прекрасно», — подытожил Фелтон.

Алан Рикман умер 14 января 2016 года в Лондоне от стремительно протекающего рака поджелудочной железы; диагноз поставили летом 2015 года после микроинсульта. На момент смерти ему было 69 лет, он не дожил около месяца до 70‑летия.

