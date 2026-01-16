Нужно увидеть полную картину: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 января от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Многообещающая неделя с неплохим набором потенциально продуктивных дней. Если хотите получить от ее энергий максимум, планируйте важные дела на понедельник, вторник, в особенности на пятницу.

Понедельник, 19 января 2026 года

День Водной змеи

Первый день Лунного цикла располагает к мягкому началу дел. Китайские тексты советуют проводить земляные работы, однако важные жизненные шаги вроде свадьбы, открытия бизнеса и переезда в новый дом, лучше отложить до дней с более сильной энергией. Нисходящая энергия воды, которая доминирует в этом дне, слишком слаба, чтобы дать симфоническую поддержку важным жизненным аккордам. День хорош для подписания документов, инвестирования, постепенного начала важной трансформации.

Совет книги перемен: требуется твердость и принципиальность, но без агрессии.

Вторник, 20 января 2026 года

День Деревянной лошади

Получает прекрасные звезды добродетели, но из-за ослабленного металла не может дать убедительной поддержке делам первого уровня важности. Зато вполне подойдет для наших обычных житейских дел. Хорошо в этот день проводить встречи, начинать обучение, ремонтные работы, подписывать контракты, просить о повышении по службе, планировать и даже начинать какие-то проекты. Дела, начатые сегодня, получат поддержку главной звезды наступающей армии, и даже несмотря на возможные ошибки и неточности в расчетах, завершатся успешно.

Совет книги перемен: двойное небо — образ абсолютной силы, необходимости ее осознанного направления. Здесь главный образ — шесть драконов, которые управляют небом. Это своего рода метафора могущества, которое требует управления, а не слепого самовыражения.

Среда, 21 января 2026 года

День Деревянной козы

Является разрушителем месяца быка, собирает Ша Ци и не может предоставить помощи своих энергий. В такой день хорошо завершать процессы, заниматься наведением порядка, уборкой и очищением. Допустимо сегодня сдавать экзамены и заниматься документами — структура Благородный помогает нефритовой леди, дает поддержку в такого рода активностях.

Совет книги перемен: это своего рода символ взаимной поддержки. Колодец — место встречи, где люди помогают друг другу, обмениваются информацией.

Четверг, 22 января 2026 года

День Огненной обезьяны

Будьте сдержанны в этот день, кипучую деятельность лучше не разводить. Поскольку если перетрудиться сегодня или наметить что-то действительно важное, китайские тексты предупреждают: в течении 60-120 дней на вас может напасть тигр или волк, или неприятная болячка. Будем надеяться, что в зоопарке у соответствующих клеток вы проявите разумную бдительность, а вот попить витамины и позаботиться об иммунитете точно не будет лишним.

Структура дня складывается великолепная, она очень хороша для контрактов, соглашений и всевозможных прошений — все они будут удовлетворены. Также в этот день хорошо встретиться с учителем, наставником, сходить в храм и вознести молитвы. И еще он идеально подходит для начала лечения.

Совет книги перемен: стратегия разрешения напряженности состоит из двух триграмм — гром, рассекающий тучи и приносящий дождь (триграмма вода) — метафора освобождающей силы, которая разрушает застой, очищает пространство и дает жизнь.

Пятница, 23 января 2026 года

День Огненного петуха

Умеренный день по китайским текстам, однако он подойдет для обращения к врачу, перелета, переезда, начала обучения, ремонтных работ, поиска работы и рассылки резюме, подписания контрактов, поиска врача, свиданий и всевозможных встреч как деловых, так и личных. Он ложится в сочетание трех гармоний и образует тройственный металлический союз, который усиливает элемент металла.

Эти энергии способствуют ясности, четкости, прояснению ситуаций и, конечно, очень хорош для налаживания связей, примирения и многосторонних партнерств. В такой день хорошо нейтрализовать негативные влияния и свататься. Луна также готова поддержать любые начинания, поскольку находится в растущих фазах и 16-й стоянке китайского созвездия Холм — одного из лучших созвездий для всего важного. Считается, что эта стоянка приносит большую удачу и процветание.

Совет книги перемен: одиночные действия менее эффективны. Успех достигается через взаимное уважение и гибкость, а не через давление.

Суббота, 24 января 2026 года

День Каменной собаки

Не следует использовать для важных занятий. Тем не менее он годится для свиданий, начала обучения, сбора долгов, подписания договоров и покупки имущества. Будьте внимательнее если будете заниматься экстремальными видами спорта, поскольку этот день дает риски травм, в особенности травм ног из-за структуры с говорящим названием Зеленый дракон повреждает ногу.

Совет книги перемен: проявляйте скромность и трудолюбие, избегайте демонстрации превосходства.

Воскресенье, 25 января 2026 года

День Земляной свиньи

Собирает замечательные звезды, среди которых, к примеру, оказывается огненная звезда и звезда литературы, но что-то долгосрочное начать у вас не получится поскольку этот день схлестнется с энергией года. В разрушителя сложно создать что-то долгосрочное и крепкое. Поэтому вы можете просто провести этот день в хорошем настроении, попытаться заняться творчеством, писательством, или другим видом креатива, в котором вам сможет помочь звезда литературного искусства. А что-то крупное, серьезное и долгосрочное отложите до более располагающего к этому дня.

Совет книги перемен: это время анализа, а не действий. Прежде чем двигаться дальше, нужно увидеть полную картину. Ключ к этому дню — вдумчивость, а не поспешность.

