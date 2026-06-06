От дебюта до чемпионского титула: Дегтярев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Министр спорта Дегтярев поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Всего несколько лет потребовалось теннисистке Мирре Андреевой, чтобы пройти путь от дебюта в основной сетке турнира «Ролан Гаррос» до чемпионского титула. Об этом в своем поздравлении заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире «Большого шлема», — добавил глава ведомства.

Результат Андреевой, отметил Дегтярев, подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных школ тенниса. У РФ есть спортсмены мирового уровня и возможность «обеспечивать преемственность поколений чемпионов», добавил министр спорта.

Российская теннисистка Мирра Андреева 6 июня стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — «Ролан Гаррос». В финальном матче женского одиночного разряда, который состоялся в Париже, 19-летняя россиянка обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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