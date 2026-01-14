На туристический пляж выбросило тушу огромной беременной акулы-дракона

На туристический пляж в Испании выбросило тушу огромной беременной акулы-дракона

На популярный туристический пляж в Испании выбросило мертвую глубоководную акулу-дракона, которая была беременна. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным Центра изучения и защиты морских видов, эта редкая хищница обычно обитает на огромной глубине, исчисляемой километрами, и крайне редко попадается на глаза людям. Специалисты подчеркнули уникальность инцидента, так как представители этого вида приспособлены к жизни под колоссальным давлением воды и практически не выходят на поверхность.

Тело морского обитателя передали для детального исследования президенту профильного центра Луису Лариа. Специалист провел вскрытие, в ходе которого выяснилось, что погибшая самка вынашивала двенадцать крупных яиц с эмбрионами внутри.

Прямую причину смерти существа экспертам установить не удалось, однако у ученых имеется приоритетная версия. Предполагается, что акула могла стать случайной жертвой рыболовного промысла: вероятно, она запуталась в сетях, получила критические повреждения, после чего волны вынесли ее на береговую линию.

Ситуация осложняется тем, что этот вид хищников сегодня находится на грани исчезновения. Популяция серьезно пострадала из-за активной рыбной ловли в прошлом, а процесс естественного восстановления идет очень медленно из-за низкой скорости размножения. Простые обыватели, обнаружившие находку, были поражены ее внешним обликом. Жители отметили пугающие глаза и причудливое строение головы, из-за чего монстр напомнил им драконов из популярной франшизы «Как приручить дракона».

