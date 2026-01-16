Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 19 по 25 января.

В течении этой недели мы наблюдаем, как стеллариум планет перемещается в зодиакальное пространство Водолея, в котором происходит подключение к авторитарному и влиятельному Плутону. 20 января — главный астрологический акцент периода — переход от осмысленного восприятия окружающего мира к более импульсивному и вдохновенному реагированию. Солнце, как волевой вектор, отвечающий за способность принимать осознанные решения и Меркурий, планета мышления и общения, окрашиваются обновляющимися энергиями знака Водолей.

Это сдвиг от профессиональных амбиций и структуризации жизненных процессов к инновациям, свободе и коллективному взаимодействию. Ум становится проницательным и интуитивным, готовым проявлять выдающиеся способности в технике и инженерии, физике и математике. Он прекрасно чувствует ритм, готов к импровизации в ораторском искусстве, улавливает малейшие колебания в информационном пространстве. Отличный период для изучения нового в технологиях или науке, получения инсайтов и внедрения изобретений. Позвольте себе мыслить нестандартно и более раскованно.

В это время высока вероятность неожиданного продвижения в жизни, способность упрочить свои позиции или решиться на полную трансформацию. Это могут быть профессиональные сферы, вплоть до ухода во фриланс, творческая самореализация, создание бизнеса. Многие начнут ощущать рост личной силы, дающей возможность достигать больших целей, обрести влияние в определенных кругах, раскрыть лидерские качества.

Представители масс медиа, блогеры, специалисты, занимающиеся программированием, дизайнеры, строители и архитекторы могут запускать масштабные проекты и рассчитывать на рост популярности. Именно сейчас возможность влиять на массы и поймать хайп необычайно высока.

Венера уже гостит в этом пространстве и привносит в личную жизнь элемент неожиданных встреч и симпатий, творческих озарений и желания свободы в финансах и партнерстве. Возникает ощущение, что старые отношения уже не устраивают, возможно тяготят и ограничивают. Влияние Плутона нередко приносит фанатичную любовь, жажду чувственных наслаждений и сексуальных стремлений. В любовной жизни чувствуется напряжение и одновременно магнетическое притяжение к объекту страсти.

Не пренебрегайте желанием освежить отношения, внести в них больше свободы и дружеской поддержки. Однако не торопитесь рвать устоявшиеся связи. После смены свободолюбивого знака, Венера изменит и свою позицию, а значит жажда новых впечатлений и удовольствий потеряет свою актуальность. Потребность в творческом самовыражении хорошо реализовать через эксперименты с внешностью и имиджем, яркие впечатления и объединение с людьми, которые принесут в жизнь новые идеи. Актуален поиск перспективных и инновационных направлений заработка.

В пятницу Марс активизирует планетарную связку своей огненной мощью. С этого дня действия должны быть выражены как-то необычно, отлично от действий других людей. Сверхинтенсивный период, за который можно успеть сделать много нового, отстоять свои границы, попробовать удачу в авантюрных проектах. Несомненно, что мы увидим раскрытие новых сторон в себе, почувствуем стимул к развитию личной силы и обретем реальные рычаги управления своей жизнью.

Однако на всем периоде необходимо относиться с уважением к внешней силе, которая ведет нас и адекватно оценивать границы своего влияния.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов лучшая стратегия — быть внимательными, гибкими и готовыми пересматривать планы. Самое время избавиться от чего-то старого и ненужного, того, что тянет вниз и требует разрушения. Прислушивайтесь к интуиции, но избегайте эмоциональных решений. Чтобы завладеть вниманием аудитории, используйте интеллектуальный ресурс. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением современных технологий. Также эти дни подходят для любой умственной, творческой, общественной и политической деятельности.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов фокус на карьере и репутации. Будет ощущаться потребность проверить фундамент своей жизни в профессиональной области, а отношения — на прочность. Уделите особое внимание вопросам стабильности и долгосрочного планирования. Идеальное время, чтобы доделать начатые проекты, разобрать завалы в делах, встретиться со старыми знакомыми и урегулировать отношения с руководством, пересмотреть планы и обрести финансовую подушку.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов ощущение внутреннего подъема и желание расширить горизонты собственной жизни. Энергии этих дней будут благоприятны для планирования долгосрочных целей, особенно связанных с образованием или профессиональным ростом, путешествий и дальних командировок. Не исключена возможность возглавить новый проект. Есть смысл пройти курсы повышения квалификации или сконцентрироваться на изучении наиболее перспективного направления.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, это время для развития выносливости и зарождения чего-то нового. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится. Основная тенденция недели — переоценка многих жизненных сфер, что в итоге приведет к большей устойчивости и укреплению своих позиций. Это хороший период, чтобы докопаться до глубинной сути вещей, для переговоров о повышении в должности, физических нагрузок. Финансовая ситуация потребует внимания к планированию.

Лев — гороскоп на неделю

Львам кажется, что мир вас любит и люди склонны относиться к вам особенно тепло и дружелюбно. Довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии разногласий. Отношения будут строиться на ясных договоренностях и взаимной помощи. Однако и вам необходимо уважать права других и творчески использовать свою роль в сотрудничестве с другими людьми. Идеальная комбинация для решения юридических и любых правовых вопросов.

Дева — гороскоп на неделю

Девам период дает еще большую практичность. Хорошее время для систематизации рабочих проектов, наведения порядка в быту и в документах, выстраивания четких границ в отношениях в коллективе. Это время, когда ваша привычная скрупулезность даст ощутимые результаты в процессе важных переговоров или заключения договоров.

Главное, действовать последовательно. Благоприятно пройдет лечение болезней и любые оздоровительные процедуры, решения бюрократических, бухгалтерских и деловых проблем, а также поступление на работу или найма обслуживающей организации.

Весы — гороскоп на неделю

Весам сопутствует оптимизм, рост уверенности в себе и желание созидать. Неделя благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от спортивных или культурно-массовых мероприятий до светских вечеринок. В общем, вас тянет к общению и развлечениям. Также хорошо продвигаются любые дела на творческой и любовной ниве. Фокусирование сознательного внимания на личных целях и проектах отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования, самопрезентации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы проводят время в довольно спокойном, домашнем ритме. Наступило идеальное время, чтобы привести в порядок жилое пространство, разобрать новогодние украшения, выбросить ненужное и создать уют. В отношениях с близкими и родными людьми происходит сближение и комфорт. Совместные бытовые дела, планирование семейного бюджета или ремонт еще больше укрепят взаимопонимание. Для одиноких людей можно вступить в романтическую связь и получить новые ощущения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам важные инсайты могут прийти через обучение или поездки. Генерируйте и внедряйте идеи, больше общайтесь и записывайте мысли, которые неожиданно приходят. При этом, будьте гибкими и маневренными в общении. Не настаивайте на своей точке зрения, а выслушивайте альтернативные мнения, ведь они могут оказаться весьма ценными. Постарайтесь не торопить события и дайте информации усвоиться. На этом этапе можно плодотворно поработать с документами и обзавестись полезными связям.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам стоит уделить внимание финансам и спланировать бюджет. В целом, финансовая ситуация стабилизируется, возможны приятные поступления в виде премии или дополнительного дохода. Однако, эти средства лучше не тратить импульсивно, а практично подойти к бюджету.

Составьте план расходов и отложите часть полученных денег. Вложение в ценные бумаги, недвижимость и любое имущество, включая художественные ценности, обязательно приведут к увеличению дохода и окупятся в будущем. Однако, сейчас не отказывайте себе в посещении театра или вкусном ужине в ресторане.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи в своей стихии и чувствуют прилив сил и оригинальных идей, получают поддержку от друзей и сообществ. Это время, когда надежды осуществляются, а чудеса соприкасаются с жизнью. Энергия способствует активным действиям, преодолению препятствий и одержанию побед. Легко завоевывается окружающий мир и внимание людей. Вы готовы к сотрудничеству и единению. Можно посетить косметолога, стоматолога, поэкспериментировать с имиджем.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб неделя требует внутренней работы. Прокачка интуиции и установление контакта с внутренним голосом в итоге принесет глубокое удовлетворение. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, поэтому любые дела, требующие конкретики с трудом найдут воплощение в реальности.

Стоит больше полагаться на вдохновение, а не на системный подход. Лучше потратить это время на пассивный отдых, водные процедуры, посвятить себя искусству. Тогда обстоятельства могут сложиться как в сказке, самым волшебным образом.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.