Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 12 по 18 января.

Период носит преимущественно позитивный характер и создает предпосылки, чтобы запустить новый рабочий процесс, направленный на реальные достижения, успешные сделки и построение прочной репутации. Ядром недели выступает стеллиум небесных тел в знаке земли и стабильности Козероге, поддержанный, вдобавок гармоничными аспектами от высших и социальных планет.

Эта мощная конфигурация способствует созданию энергетического поля, в котором целенаправленность, чувства, действия и мышление работают слаженно и дружно. Одновременно, осуществляется поддержка на проявление терпения, создания структуры и получения вдохновения. В это время мы четко знаем, чего хотим и куда следует двигаться, способны логично планировать мероприятия по достижению поставленных задач и ценить полученный опыт.

Проявленный принцип Сатурна, олицетворяющий самодисциплину, умение правильно использовать время и соблюдать законы, служат нам необходимой опорой и эффективным инструментом. Сейчас нет суеты и многозадачности, а есть понимание, что серьезные дела требуют времени и системного подхода. Все, что создается сейчас в карьере, отношениях, творческих проектах — имеет прочный фундамент и рассчитано на продолжительный срок. Можно заложить привычки, которые надолго изменят жизнь.

До 17 числа еще есть возможности создать личные отношения или деловой альянс, которые выдержат трудности и со временем лишь окрепнут. Также, при грамотном и практичном подходе, этот период можно использовать для стабилизации финансовой сферы. Например, начать инвестировать в недвижимость или копить деньги на вкладах. Предпочтительнее меньший доход, но более надежный. С переходом Венеры в переменчивое воздушное пространство Водолея, поток эмоций направляется в поиске чего-то нового. Появляется романтичный и немного утопичный настрой, нацеленный на легкие, ни к чему не обязывающие отношения.

Это могут быть просто свободные контакты, гостевой брак и даже секс по дружбе. В партнерах нас теперь больше влечет не столько откровенная сексуальность и красота, сколько оригинальность, непредсказуемость и высокие интеллектуальные качества. Успех зачастую приходит благодаря протекции, спонсорской поддержке, благосклонности любовников или любовниц, а также на поприще общественной и социальной работы.

Завершается неделя, 18 января, новолунием в Козероге. Рекомендуется использовать несколько дней до и после этой даты для отдыха и планирования новых задач, а не для активных действий. Организм подготавливается к обновлению, поэтому лучше не подстригать волосы, не нагружать колени и суставы, позвоночник и мышцы спины. Это может повлечь дисбаланс энергетики, учитывая и так слабое положение Луны в царстве Сатурна. Зато повышаются шансы быть полезным обществу, обрести уверенность в себе и приобрести практически полезные и качественные вещи. В целом, это хорошее время, чтобы задуматься о социальном статусе или профессии, построить планы по достижению долгосрочных целей.

Эти семь дней наделяют нас редкой способностью воплощать мечты в реальность соответствуя четкому плану. Космические энергии предоставляют шанс каждому из нас нарисовать вдохновляющую картину своего будущего, создать прочное сооружение — для кого-то это окажется дело жизни, для кого-то произведение искусства или творческий проект, а кто-то обретет крепкую семью.

Овен — гороскоп на неделю

Овны серьезны, амбициозны и дисциплинированы. Появляется высокая работоспособность и умение пробиваться к цели, преодолевая препятствия. Период является благоприятным для закладки долгосрочных проектов, планирования и поиска финансовой поддержки у тех, кто занимает видные посты и обладает авторитетом. Хорошие отношения с материальным миром — деньгами, имуществом, собственностью помогают создать крепкую финансовую базу.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов наступает отличный период для новых начинаний, в том числе в творчестве и науке. Искра авантюризма высвечивает блестящие возможности для масштабных действий. Поверьте в свои силы и способности, расширяйте мировоззрение и зону комфорта. Зарядиться энергией помогут путешествия по местам силы, спортивные зрелища, образовательные программы. Пообщайтесь с мудрыми и авторитетными людьми. Возможно среди них вы встретите своего Гуру.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, будьте настойчивы, но гибки. Благоприятное время для творчества и предпринимательства, духовных и энергетических практик. Интуиция работает лучше обычного. Поэтому, если внутренний голос что-то подсказывает — стоит прислушаться. Сейчас эффективно заняться собой и начать цикл оздоровительных процедур. Также необходимы отдых и расслабление. В целом, подходящее время перейти от хаоса к системе. Звезды обещают обретение ранее не известных источников дохода.

Рак — гороскоп на неделю

Раки в любви и партнерстве ценят надежность, верность и наличие совместных целей. Предоставится возможность обновить отношения с личными или деловыми партнерами, заручиться дружеской поддержкой и командным духом. Новые направления развития приносит консультационная и юридическая деятельность. Этот период открывает для вас уникальные возможности реализовать талант, продвинуть идеи, стать членом общественных учреждений.

Лев — гороскоп на неделю

Львы целеустремленные, выверенные и настойчивые. Цель — достичь мастерства. Звезды готовы помочь воплотить практические решения по организации труда и распорядку дня. Отличное время для профессионального прорыва. Лучшая стратегия — сохранять текущие позиции и тщательно планировать реализацию идей. Высока вероятность воплотить старые планы и получить выгодное деловое предложение.

Дева — гороскоп на неделю

Девы производят впечатление уверенного и самодостаточного человека. Амбиции сподвигают вас занимать передовые места и быть в центре внимания. Яркая самопрезентация, участие в выставках и праздничных мероприятиях принесут легкие успехи и высветят ваши достоинства. Возможно, именно в этот период вы найдете свое призвание или встретите тех людей, с которыми создадите что-то яркое и грандиозное.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов благоприятная неделя для финансовых операций и инвестиций в недвижимое имущество, акции или земельные участки. Можно просто сделать ремонт или переоборудовать помещения. Главное, чтобы пространство стало комфортным для вас. Придет интуитивное понимание как грамотно распределить бюджет. Продуктивной окажется работа с внутренними установками, исцеление от психологических травм и страхов. Энергии космоса содействуют вам в обретении душевного покоя и контроля над эмоциями.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов подходящий момент для новых полезных знакомств и деловых предложений. Обмен информацией — это приоритет во взаимоотношениях. Деловых партнеров можно привлечь к совместным проектам и культмассовым мероприятиям. Энергии недели благоприятствуют укреплению связей, легкому настроению и повышенному обаянию. Проявите интерес к людям, поделитесь новой информацией и идеями. Умение поддержать разговор и независимость от чужого мнения делает вас интересным собеседником и желанным гостем на общественных мероприятиях.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам становится важной тема повседневной жизни, работы и здоровья. Это период стабильности и рутины, позволяющий закрепиться на текущих позициях. Не стоит сворачивать со своего пути и принимать спонтанные решения. Звезды окажут благоприятное влияние на финансовую и профессиональную сферу. Стоит руководствоваться разумной практичностью. Выгодной окажется покупка бытовой техники, предметов декора и интерьера, косметики и БАДов.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов насыщенный событиями период, который потребует много энергии. Транслируйте сейчас миру больше жизнерадостности и оптимизма. Повышение самооценки позволит завоевать популярность и авторитет в обществе. Хорошие возможности открываются через публичные выступления, участие в светских мероприятиях и рекламных кампаниях. Встречи с деловыми партнерами и свидания лучше назначать в респектабельных местах. Возможны события романтического характера.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев идеальное время, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, обрести душевный покой при взаимодействии с водной стихией или музыкой. Занятия духовными практиками наделят вас способностью пропускать сквозь себя ритмы Космоса и облегчат доступ к подсознательным установкам. В отношениях с близкими — гармония. Теплые и доверительные отношения с домочадцами, поддержка с их стороны склоняет вас уделить особое внимание семейному времяпрепровождению.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб рождаются новые идеи, усиливающие желание выйти за рамки привычного, а ум получает доступ к интуиции и нестандартным решениям. Вас могут ждать неожиданные встречи и инсайты, задающие тон всему году.

Общение на расстоянии и в интернет сообществах имеет шанс перерасти во что-то большее. Отличное время для коммуникаций, деловых встреч, прогулок и коротких поездок. Любая физическая активность поможет улучшить настроение.

