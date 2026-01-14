Гражданин Украины получил 15 лет колонии за попытку подорвать грузовой поезд

Гражданина Украины приговорили к 15 годам колонии за попытку подорвать грузовой поезд в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Несостоявшийся диверсант проходил по нескольким статьям Уголовного кодекса. Борисенко был признан виновным в незаконной перевозке и хранении взрывчатки. Кроме того, ему вменяют покушение на уничтожение объектов транспортной инфраструктуры и ущерб экономической безопасности РФ.

По имеющимся в деле материалам, в сентябре 2024 года украинец изготовил два самодельных взрывпакета, разместив их в нишах крепления двух вагонов на грузовом составе, а после пытался вызвать детонацию с помощью мобильных устройств. По совокупности уголовных статей Борисенко назначили заключение сроком в 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ при поддержке абхазских коллег задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали разведданные о Вооруженных силах РФ и хотели уехать за границу, дабы примкнуть к украинским вооруженным формированиям.

