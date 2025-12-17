ФСБ задержала в Сочи отца и дочь, готовившихся вступить в ВСУ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 82 0

Задержанные собирали информацию о российских военных и планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях.

ФСБ задержала в Сочи отца и дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ России совместно с абхазскими коллегами задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали разведданные о ВС РФ и планировали присоединиться к украинским вооруженным формированиям. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СГБ Республики Абхазия в г. Сочи задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что отец и дочь самостоятельно вышли на связь с запрещенной организацией через мессенджер, получали инструкции и собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ задержала четверых подростков за попытку подрыва нефтепровода «Дружба».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Атака тигров: хищники все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке
11:30
Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать
11:23
Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов
11:19
Глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в клевете на Дональда Трампа
11:10
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
10:59
Через дропперов в России ежемесячно прокручивают сотни миллиардов рублей

Сейчас читают

Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026