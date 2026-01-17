Цифровое насилие: как нейросети наносят вред женщинам

The Guardian: насилие над женщинами с помощью нейросетей набирает обороты

Запоздалые меры безопасности, введенные для чат-бота Grok, не остановили волну сексуализированного и унизительного контента, создаваемого с помощью искусственного интеллекта. Напротив, эксперты предупреждают: происходящее — лишь начало гораздо более масштабной проблемы, с которой регуляторы по всему миру могут не справиться. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для очередного всплеска тревоги стало массовое распространение откровенных изображений, созданных с помощью Grok — инструмента, связанного с платформой X (бывший Twitter)и принадлежащего предпринимателю Илону Маску. После общественного возмущения компания ввела ограничения, однако обсуждения на Reddit и других площадках показывают: пользователи уже научились обходить новые защитные барьеры.

Обычное порно больше не работает

В тематических сообществах пользователи открыто пишут, что ИИ-контент вытесняет привычную порнографию. Один из пользователй Reddit признался, что после знакомства с Grok «обычное порно стало казаться абсурдным», особенно если есть возможность «сгенерировать конкретного человека».

Подобные комментарии, по словам исследователей, указывают на опасный сдвиг: технологии персонализируют сексуальный контент без согласия тех, чьи образы используются.

Огражничения есть, но не везде

Крупные ИИ-платформы демонстрируют разный уровень защиты. Например, Claude отказывается изменять изображения людей и «раздевать» их. ChatGPT и Gemini допускают создание нейтральных образов — например, в купальниках, — но не переходят к откровенной сексуализации.

При этом Grok и ряд менее известных инструментов оставляют пользователям куда больше свободы. В сообществах обсуждают, какие формулировки позволяют обойти фильтры. Пользователи делятся инструкциями, как добиться более жестких и унизительных изображений, используя фотографии реальных женщин.

Экосистема унижения

По словам эксперта Энн Краанен, речь идет уже не об отдельных инструментах, а о целой экосистеме сайтов, форумов и приложений, посвященных «нудификации» и сексуальному унижению женщин.

Исследование ISD показало, что десятки подобных сервисов в мае 2025 года посетили почти 21 миллион человек. За два месяца в X появилось около 290 тысяч упоминаний таких инструментов. Отдельный анализ организации American Sunlight Project выявил тысячи рекламных объявлений этих приложений на Meta*, несмотря на официальные запреты.

Нина Янкович, соосновательница Sunlight Project, подчtркивает: инфраструктура для дипфейков сексуального насилия во многом поддерживается крупными технологическими компаниями и магазинами приложений, которыми пользуются миллионы людей ежедневно.

Любая новая технология используется против женщин

Профессор права Даремского университета Клэр МакГлинн считает, что ситуация будет только ухудшаться. Она напоминает, что OpenAI ранее обсуждала возможность добавления эротического контента в ChatGPT — и задается вопросом, к чему это может привести, учитывая опыт X.

По ее словам, неудивительно, что женщины и девочки заметно реже используют ИИ-инструменты: они воспринимают их не как «новую захватывающую технологию», а как еще один способ травли, давления и вытеснения из публичного пространства.

Политики — тоже мишени

Джесс Асато, депутат парламента от Лейбористской партии Британии, заявила, что откровенные изображения с ее участием продолжают появляться в сети даже после введения ограничений Grok. Причина в том, что она публично говорит об этой проблеме. По ее словам, многие жертвы сталкиваются с куда более тяжелыми последствиями, а реакция платформ остается запоздалой.

Эксперты подчеркивают: цель таких изображений — не только сексуализация. Часто это форма публичного наказания и попытка заставить женщин замолчать. Массовое распространение дипфейков подрывает участие женщин в общественной жизни и имеет прямое влияние на демократические процессы.

Как отмечает Краанен, сам способ подачи — демонстративный, насмешливый, агрессивный — ясно показывает женоненавистнический подтекст. И пока технологии развиваются быстрее регулирования, этот разрыв будет только увеличиваться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ