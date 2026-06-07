От клубники до геополитики: почему выборы в Армении важны для всего Южного Кавказа

А теперь к еще одной конфликтной зоне планеты — Ближнему Востоку. Пламя оттуда может в любой момент перекинуться практически к нашим границам. На этой неделе там окончательно стерлась грань между войной и миром. Формально — затишье.

Фактически — на Иран и из Ирана снова летят дроны и ракеты. Сегодня это просто фон. Фон мирных переговоров. Второго июня американцы ударили ракетой по танкеру в Ормузском проливе. Танкер шел в иранский порт. Соответственно, Иран ответил: под его удар попали Бахрейн, Ирак, Кувейт. В Кувейте ракеты прилетели не только по американской базе, но и по международному аэропорту. И это лишь один из узлов конфликта.

Узел второй — Ливан. На бумаге Израиль и Ливан согласовали перемирие. Вот только подписали его правительства — а воюющая в Ливане шиитская группировка «Хезболла», союзник Ирана, его не принимает. И это повод для Израиля продолжать наступление на север.

И тут появляется третий узел противоречий, самый неожиданный. Еще недавно Трамп и Нетаньяху бомбили Иран плечом к плечу — а сейчас сцепились, не стесняясь в выражениях. По утечкам, американский президент бросил израильскому премьеру:

«Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я».

И пока весь мир смотрит на южный иранский фланг противостояния — на Ормуз, на пролив, на нефть, — прямо сейчас против Ирана разыгрывают новую партию тихо и совсем с другой стороны. С севера. Вот на этой маленькой полоске земли, на самой границе с Арменией. Сорок с небольшим километров, по которым должен пройти так называемый «Маршрут Трампа».

США хотят взять армянскую землю в аренду на 99 лет. Нынешнее правительство Армении во главе с Николом Пашиняном насильно сажает страну на шпагат между Востоком и Западом. Напряжение достигло максимума, уже сегодня, в воскресенье, в стране выборы, которые и определят, нужна ли такая эквилибристика гражданам Армении. Репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Это уже не просто выборы — Армения определяет глобальный путь — с Европой или с Россией. И обстановка настолько накалена, что вспыхнуть может в любой момент. В Ереване водитель сбил агитаторов двух партий. А на этих кадрах сторонники Пашиняна набрасываются с кулаками на людей из «Сильной Армении».

Всего партий и блоков на выборах будет 19. Пашиняну противостоят три самых влиятельных силы: «Процветающая Армения», «Сильная Армения» и просто — «Армения». И вот всю неделю именно их кандидатов задерживают и арестовывают подконтрольные действующей власти силовики.

В предвыборных штабах — обыски. Силовики изымают документы и флешки, выносят оргтехнику, громят газеты и офисы оппозиционного блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, которого Пашинян считает главной угрозой всего премьерства.

Сам Карапетян уже год под домашним арестом — против него действующие власти возбудили уголовное дело, когда он выступил против гонений на церковь. А теперь еще Центризбирком — его возглавляет один из самых преданных соратников премьера — внезапно дал «добро» Генпрокуратуре на уголовное преследование еще шести кандидатов от этой партии. Сдают нервы?

«Почему Роберт Кочарян все еще на свободе, почему Серж Саргсян все еще на свободе… Они до сих пор не оказались в тюрьме», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Ощущение такое, что человек просто себя чувствует комфортно в хаотической такой ситуации, в ситуации напряжения, просто это биохимия у человека такая. Что с этим поделаешь? Надо освободить от этой обязанности, вот, собственно, и все», — сказал лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян.

А за два дня до голосования несогласных с политикой власти едва не выбили из гонки, запустив процедуру лишения регистрации. ЦИК в последний момент не нашел для этого оснований.

«На дебатах Никол Пашинян дал прямое указание другой партии. Якобы если бы он сам подал иск, это было бы неловко, люди скажут, что он оказывает давление и так далее. Поэтому, мол, подай иск ты», — заметил представитель общественно-политического движения «Айакве» Менуа Согомонян.

На этих выборах решается вся судьба Южного Кавказа. Премьер Пашинян и его партия «Гражданский договор» свою программу строили на евроинтеграции. И этот путь, кажется, уже прописан в Брюсселе. На предвыборном митинге фирменные сердечки, флаги Армении и его 16-й номер в списке. Не хватает только флагов Евросоюза.

Оппозиционеры же выступают за дружбу с Россией и за то, чтобы остаться в Евразийском Союзе. Это скорее прагматичная позиция. Дружба с нашей страной десятилетиями приносила только выгоду.

«Армянская экономика выигрывает от работы с ЕАЭС. И в этом случае мы не видим никакой альтернативы, которая есть», — сказал член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян.

Но последние годы стали трудными для Армении. Сначала война в Карабахе, а затем — договоренности Пашиняна, где он сам подписал сдачу непризнанной республики Азербайджану. Начались протесты, и силовики начали сажать священников. А Пашинян объявил о лишении сана каталикоса всех армян Гарегина Второго.

«Они нагло заявляют, что сценарий Украины нужно провернуть и в Армении. А в Украине то, что провернули, — это обман и безумие», — возмутился священнослужитель Ширакской епархии Арташес Аджапахян.

Следом за духовным давлением пришло военное — Армения теперь проводит совместные учения с НАТО и США. Ну и наконец — саммит ЕС перед парламентскими выборами: десант европейских лидеров и главарь киевского режима, который позволяет угрожать России.

«Брюссель пытается нанести удар по одному из союзников России. То есть совершенно однозначно, что центральная цель, главная цель — это вывод России из Южного Кавказа», — отмечает профессор МГИМО, доктор политических наук Виктор Согомонян.

Пашинян обещает не миллионы, а триллионы — от дружбы с Западом. Он чуть ли не лично отправил цветы, овощи и фрукты в ЕС. Фермеры обратной связи не получили. Как и денег. На россиянах теперь тоже не заработать — наша страна ввела ограничения на сельхозпоставки, без привычного рынка сбыта товар просто гниет.

«Много идет в Россию. Расход будет. Поэтому Россию. Я только посажу — продаю», — сказал фермер Марат.

Овощами и фруктами Европа перенасыщена. Помидоры Испания, Италия и Нидерланды выращивает в огромных количествах. Старый свет завален картофелем — только в прошлом году там собрали 27 миллионов тонн при необходимых 24. Той же Испании выгоднее закупать клубнику за три евро, Армения продает за пять. Причем никаких пошлин фермеры за экспорт урожая в Россию не платят, а вот Европа будет еще годами снимать дань только за возможность получить возможность стать членом ЕС.

Клубника — это индикатор логистики: если в Россию ее можно доставить за один-два дня, то в Европу она может ехать до нескольких недель, а то и дольше. А ведь эта ягода быстро портится, в отличие от абрикосов, которые могут пролежать неделю.

Армения в Евразийском союзе уже 11 лет. За эти годы экономика выросла почти в три раза. Страна получает, например, наш газ по значительной скидке — 177,5 долларов за тысячу кубов против 600 долларов в Европе. Мы спонсируем железные дороги и ремонтируем атомную электростанцию. Помогаем с логистикой. Это можно было использовать для роста уровня жизни. Но вот второй город по величине — люди живут в халупах.

Почти 40 лет назад здесь случилось разрушительное землетрясение. Гюмри не восстановлен до сих пор. ЕС вот предложил построить тут кулинарную школу. Действительно, многим жителям здесь не хватает на еду. И они живут только за счет переводов от родственников, живущих в России. При смене направления на Запад в нашей стране армянам придется покупать патенты, так что и этот ручеек снизится.

— А как вам такая мысль — что Армения решит выйти из-под России и пойти в Европу?

— Думаете, европейцы к нам придут и нам помогут?

Пашинян, видимо, так и считает. Но пока может — пытается усидеть на двух стульях. И в ЕС стремится, и из ЕАЭС не выходит. На последнем Евразийском саммите лидеры предложили Армении провести референдум — чтобы армяне сами выбрали, какого будущего они хотят. В интервью «Известиям» Пашинян предложил еще подождать.

«Пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме. Пока это не произойдет, референдума не будет», — говорил премьер-министр Армении.

Видимо, нужно дождаться, пока оправдают миллионные вложения десятки НКО — более 30 армянских организаций финансируются Евросоюзом, а еще немецкие, французские, польские отделения. Их реальная цель — снизить российское влияние и продвинуть прозападную повестку. Но пока что — этот проект не взлетает. Как тот голубь, которого дважды запускал Пашинян на встрече с жителями — словно намекая, что этот курс приведет к печальным последствиям.

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