Заслуженный артист РФ Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет

В Москве на 96-м году жизни умер заслуженный артист Российской Федерации и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Об этом сообщает пресс-служба Театра сатиры в Telegram-канале.

Смерть выдающегося деятеля искусств наступила 14 января. В культурном учреждении подчеркнули, что Виктор Ильич был примером безграничной преданности актерской профессии.

«Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», — указано в тексте официального заявления представителей театральной организации.

Творческий путь Виктора Рухманова начался с обучения в Школе-студии МХАТ, которую он успешно окончил в 1957 году. Сразу после получения диплома он присоединился к коллективу Московского академического театра сатиры, где проработал почти семь десятилетий.

За годы своей долгой карьеры артист воплотил на сцене десятки разноплановых образов. Среди самых известных его работ — роль пана Изобретателя в популярной телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», а также участие в спектаклях «Маленькие комедии большого дома» и «Ревизор».

Кроме того, Рухманов пробовал себя в качестве режиссера, помогая ставить такие пьесы, как «Последние» по произведению Максима Горького и «Чудеса в гостиной».

За вклад в развитие театрального искусства Виктор Рухманов был удостоен престижной премии имени М. Чехова, которую он получил за блестящую игру в постановке «Молодость Людовика XIV».

