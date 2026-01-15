США готовы потратить 700 миллиардов долларов на Гренландию

Дарья Корзина
Трамп рассматривает остров как стратегический буфер в Арктике.

Фото: Reuters/Rick Wilking

Соединенные Штаты могут выделить до 700 миллиардов долларов на приобретение Гренландии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, покупка Гренландии рассматривается как создание «стратегического буфера в Арктике против главных конкурентов Америки».

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что остров «должен стать частью США».

Президент США также утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай могут занять остров, если это не сделают США.

Гренландия официально является автономной частью Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной внешней угрозы.

