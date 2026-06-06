Сдали нервы: Пашинян пытается избавиться от конкурентов за день до выборов в Армении

Этой ночью возле здания ЦИК в Ереване собрались десятки сторонников оппозиционного блока. Члены комиссии более двух часов решали, допустить ли «Сильную Армению» до выборов или отменить регистрацию.

Окончательное решение ЦИК сторонники блока встречают с улыбкой. Пока снять их с выборов за день до голосования не удалось. Но давление, которое оказывается на оппозицию, будет только расти, убеждены ее представители. Убрать из предвыборной гонки блок «Сильная Армения», который называют главным соперником премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потребовала прозападная партия «Республика». Похоже, у премьера сдали нервы, и через близкие ему политические силы было решено расправиться с конкурентом.

«У нас было убеждение, что никакого результата от этого не может быть, потому что, так скажем, никаких правовых оснований не было и не может быть. Я тоже это хочу четко зафиксировать», — отметил адвокат, представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян.

Еще один удар по оппозиции — партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Это уже почерк действующей власти: сначала обвинение без четких оснований, потом обыски и, наконец, аресты. Зачистка политического поля от несогласных стала настолько очевидной, что отреагировать пришлось даже нашему МИД.

«Если этот антидемократический сценарий будет реализован и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом», — заявили в МИД России.

Еще в апреле этого года президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном предупреждал его о недопустимости такого развития событий.

«Много политических сил (в Армении — Прим. ред.), которые настроены пророссийски. Конечно, я скажу вам совершенно откровенно: у нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному и прямо, — нам бы очень хотелось бы, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов», — сказал Владимир Путин.

Пашинян, похоже, перестал слышать кого-то кроме политиков Евросоюза, курс на который он выбрал для страны. Оппоненты, которые не поддерживают этот путь, снова услышали угрозы арестов на последнем предвыборном митинге Пашиняна.

«Мы до сих пор не можем дать вам исчерпывающий ответ на вопрос, почему (экс-президент Армении) Роберт Кочарян все еще на свободе, почему (экс-президент Армении) Серж Саргсян все еще на свободе. Они до сих пор не оказались в тюрьме. Наше терпение исчерпано», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Травля и преследование усилились на этой неделе. Задержаны сторонники блока — бывшие высокопоставленные чиновники: глава департамента управления госимуществом, министры образования, обороны, финансов, заместитель председателя партии «Армения», экс-ректор Ереванского университета и бывший мэр столицы.

«Он уверен, что он проигрывает выборы, и поэтому несколько сотен человек уже задержали, но так как у нас по закону еще суд должен быть, несколько десятков уже сидят в тюрьмах, а больше ста человек задержали, потом отпустили, потому что никаких доказательств нет у них», — отметил юрист Арам Петросян.

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян уже год под следствием — действующие власти возбудили уголовное дело, когда он выступил против гонений на церковь. Войну с иерархами Пашинян ведет с особым рвением. Премьер-министр объявил о лишении сана католикоса всех армян Гарегина II. Священников начали сажать в тюрьмы. Под уголовное преследование попало 15 служителей церкви — из них четверо под арестом, шестерым запрещен выезд из страны.

«Он действует как деспот. Всегда говорит: „Народ, я тебя люблю, я тебя обожаю“. Но при этом действует против воли народа», — заявил представитель общественно-политического движения «Айакве» Менуа Согомонян.

И пока Пашинян клянется в верности народу, люди все чаще задаются вопросом: а куда приведут страну политики, которые делают все, чтобы выборы не прошли честно?

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