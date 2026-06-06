Песков: РФ приветствует помощь США в урегулировании по Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 71 0

Москва ответит Вашингтону взаимностью, когда тот сам покажет готовность к восстановлению отношений.

Какую помощь США оказывает в урегулировании по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва ответит взаимностью Вашингтону, когда тот сам покажет готовность к восстановлению отношений.

«Танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал ошибочной попытку Белого дома увязывать развитие экономических связей с Россией и урегулирование на украинском треке.

Ранее Песков заявил, что позиция Белого дома по конфликту Москвы и Киева последовательна, но в то же время противоречива. С одной стороны, Вашингтон по-прежнему поддерживает киевский режим, снабжая его оружием и финансами. С другой — президент США Дональд Трамп и часть его команды демонстрирует искреннее желание помочь в мирном урегулировании и прекращении огня.

Ранее Песков также отметил, что в Вашингтоне ошибочно рассчитывали, что путь к перемирию будет простым и быстрым.

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