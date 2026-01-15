Украли граммы: в России назвали продукты, которые «потеряли в весе», но сохранили цену

В России назвали продукты, которые потеряли в весе, но сохранили цену

Пять видов продуктов в прошлом году стали лидерами в рейтинге так называемой шринкфляции. Это когда цена товара остается прежней, а вот его вес и объем уменьшаются. Сейчас это один из самых распространенных способов обмана покупателей. Хотя производители и торговые сети преподносят это как отличную схему ради сохранения денег клиентов. Но корреспондент «Известий» Артем Яковенко прошелся по магазинам и выяснил все нюансы этой «аферы».

Мы уже привыкли к тому, что вместо литра молока в бутылке всего 900 миллилитров, а вместо десятка яиц в упаковке можно обнаружить только девять.

Однако, впервые в лидеры шринкфляции, то есть искусственного занижения веса продуктов, выбились эти товары: шоколад, пельмени, масло, сыр и пирожные. Уменьшились на 5-11%.

Еще в советское время и до 2015 года действовал единый обязательный ГОСТ — классические эклеры должны были быть в длину до 13 сантиметров и весить до 80 граммов. Современный эклер из обычного магазина визуально ничем не отличается. Взвешиваем и получаем — 55 граммов. Не критично, конечно, но все-таки недовес. Главная уловка в таких изделиях — толщина крема благодаря которому создается объем.

Мы провели эксперимент. Попросили кондитера сделать два капкейка. Оба пирожных на вид одинаковые, отличаются только массой.

«За счет того, что в одном мы сбили чуть пышнее крем и сбили начинку, то пирожное весит меньше. Одна пироженка у нас весит 110 грамм, а вторая почти 90. Разница не такая ощутимая, но если мы пересчитаем на партию изделий, то экономия выходит колоссальная», — рассказывает кондитер Ирина Филатова.

Попробуем рассчитать, насколько это выгодно производителю. Предположим, одно пирожное весом 110 граммов стоит — 110 рублей, получается, за один грамм покупатель платит один рубль. Если уменьшить вес выпечки на 20 граммов, но продавать ее по прежней цене, то экономия — 20 рублей с каждого изделия. В среднем кондитерский цех может выпускать по 500 таких десертов ежедневно. Получается сберечь десять тысяч рублей в день или порядка трехсот тысяч в месяц — и все это без изменения цены.

В результате появляются вот такие товары: упаковка сосисок с массой 440 граммов, или масло на 360, даже молоко со странным объемом в 925 миллилитров.

«Компании нужно не показать огромный рост цен, но получить прибыль. И психологически людям гораздо проще: за ту же стоимость. Они не пересчитывают. Стало на 50 грамм меньше риса — окей», — отмечает Анна Иоспа, маркетолог.

Экономить у производителя выходит и на пельменях. Никто не пересчитывает сколько их в пачке, а ведь может оказаться, что и мяса-то там нет.

Шринкфляция — явление распространенное по всему миру и борются с ней по-разному. В Ирландии, например, если изменился вес, а цена осталась прежней — производители обязаны указывать на упаковке сравнение с предыдущим размером. А во Франции запрещено менять дизайн упаковки, чтобы скрыть снижение объема — это считается обманом потребителя. В Бельгии и Нидерландах торговые сети публикуют «черные списки» брендов, уличенных в шринкфляции. У нас кое-где на ценниках мелким шрифтом начали указывать стоимость товара в пересчете на килограмм или литр. Это помогает покупателю сориентироваться и сделать выбор. Эксперты предлагают довести эту практику до ума.

«Важно, чтобы написание, начертание этих цифр в пересчете на реальную массу было бы более крупным, подсвечивалось, на него обращал внимание потребитель. Помимо всего прочего, очень важно выработать меры поддержки для тех производителей, которые так или иначе стремятся избежать шринкфляции», — подчеркивает Андрей Бархота, эксперт финансового рынка.

По прогнозам экономистов, в этом году шринкфляция ударит по молочным продуктам, колбасам и мясным полуфабрикатам — их вес может сократиться еще на 10%. Однако вряд ли это сможет удержать цены в узде.

