Российские туристы не изменили своей любви к Кубе после слов Трампа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Туроператоры отмечают рост бронирования по данному направлению.

Безопасно ли сейчас летать на Кубу — мнение туроператоров

Фото: www.globallookpress.com/Reinhard Rohner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спрос на путешествия на Кубу у российских туристов вырос сразу на 30%, несмотря на угрожающую напряженность мировой повестки после намерений президента США Дональда Трампа «взяться» за давнего врага своей страны. Об этом в беседе с журналистами портала Life.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Несмотря на некоторые предположения, что после заявлений Трампа на Кубу ездить никто не будет, это не так. Наоборот, у нас сейчас большой рост по Кубе», — отметил спикер.

Ситуацию Мкртчян связывает, в том числе с тем, что в последнее время турагентства не отправляют россиян в Венесуэлу.

Рост спроса на туры в пределах 20-30% (именно такой отмечается по Кубе. — Прим. ред.), добавляет эксперт, не показывают такие популярные направления, как ОАЭ, Таиланд, Египет и Вьетнам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США хотели бы «помочь» кубинцам. Более того, американский лидер поддержал идею о назначении Госсекретаря Марко Рубио на пост президента Кубы. Об этом сообщал 5-tv.ru.

До того Трамп также высказался о ситуации вокруг Кубы, заявив, что страна находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, будущее кубинской экономики остается неопределенным, и никто не может с уверенностью прогнозировать, как будут развиваться события дальше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Экипаж Crew-11 досрочно покинул МКС
5:00
Почему зимой растут счета по ЖКХ и где искать ошибки в расчетах служб
4:38
Российские туристы не изменили своей любви к Кубе после слов Трампа
4:17
Добби теперь свободен: председателям советов многоквартирных домов добавят долгожданную новую функцию
3:55
Украли граммы: в России назвали продукты, которые «потеряли в весе», но сохранили цену
3:33
Шаурму теперь будут готовить без майонеза

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026