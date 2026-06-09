Оппозиция оспорит результаты парламентских выборов в Армении

Около 200 человек задержаны, в Изберкоме более 500 жалоб, а еще подозрения на вбросы, запугивание избирателей и даже чистка интернета от негативных комментариев. Все это — итог парламентских выборов в Армении, которые уже называют самыми грязными за последние годы.

Партия Пашиняна необходимый процент голосов набрала и теперь продолжит обещать гражданам прозападное будущее. Хотя сам сам Никол обещал, например, уйти с поста, если против него выступят от 300 до 500 тысяч жителей страны. Выступили 460 тысяч.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин — из Еревана.

Голос здравого смысла оказался в Армении достаточно громким. Оппозиция действующего премьера вкупе получила 40% голосов, Никол Пашинян получил контроль над парламентом, но потерял монополию на власть.

«По результатам выборов его партия фактически лишается конституционного большинства. Она сама не сможет принять законопроект и изменить конституцию или провести референдум», — отметил журналист Алексей Полторанин.

Преодолеть необходимый порог в 50% не помогли ни вбросы, ни карусели, ни повторные голосования на участках и даже тотальный контроль над ЦИК со стороны Пашиняна. Там не решились приписать ему цифры.

Не дождавшись официальных результатов, Никол Пашинян еще ночью начал праздновать победу, собрал сторонников в предвыборном штабе партии и признался «Известиям», что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Буквально десять минут назад неофициально переговорил с президентом Макроном, но неофициально», – заявил премьер-министр Армении.

Возможно, политики обсуждали результат работы французских спецслужб, которые работали в Армении всю предвыборную кампанию. Издание Le Journal du Dimanche подтверждает: офицеры спецбюро VIGINUM зачищали информационное поле от всех неудобных для Пашиняна публикаций. Макрон заранее законодательно разрешил своим спецам по кибероперациям работать с Арменией.

«Власти борются с оппозицией в соцсетях, в YouTube и так далее, это заметно и очевидно, потому что закрываются странички в Facebook* под именем того, что, мол, там пропаганда пророссийская», — сообщил медиаэксперт Тигран Кочарян.

Это при том, что кампаниям главных оппонентов премьера предшествовали обыски, аресты и задержания. Особенно досталось партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который сейчас сам под следствием.

«От нашей партии арестованы примерно 700 человек, из них 80 уже отправили в тюрьму по неизвестным причинам. Вообще не понятно, за что их арестовывают, за что отправляют в тюрьму. Поэтому считать, что это какие-то демократические выборы, просто невозможно», — признался лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

Угрозы Пашиняна в адрес оппозиции теперь в отчете наблюдателей ОБСЕ. Они зафиксировали у себя как учителей, врачей, чиновников насильно сгоняли на акции «Гражданского договора» и заставляли голосовать за Пашиняна под угрозой увольнения.

«Давление на сотрудников государственного аппарата для их привлечения к участию в мероприятиях, организованных правящей партией, а также все социальные, экономические мероприятия вызывают большое беспокойство касательно свобод в предвыборный период», — отметила спецкоординатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.

Оппозиция заявила и о конкретных нарушениях на участках.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что солдаты приехали голосовать на участок в 20:25. В ЦИК оправдываются, что они зашли якобы перед самым закрытием.

«Все те, кто в 20:00, когда избирательный участок закрывается, уже находятся на территории избирательного участка, имеют право проголосовать», — заявил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

Нарушения и в самом подсчете голосов. Ночью ЦИК внезапно остановил счетчик и перестал публиковать данные в режиме реального времени. Партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна для прохождения в парламент не хватило мизерных цифр.

«Они нам посчитали сначала 4%, ночью уже было 4%. Мы знали, что прошли. Утром оказывается, что у нас 3,996%. Представляете уровень абсурда?» — указал в беседе с «Известиями» кандидат в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арман Абовяню

Оспорить результаты готов и лидер блока «Армения», бывший президент страны Роберт Кочарян. Со своими союзниками он обсуждает дальнейшие шаги по защите своих голосов. И отступать оппозиция не собирается.

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