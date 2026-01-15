Экипаж Crew-11 досрочно покинул МКС

Эвакуация связана с ухудшением здоровья одного из участников миссии.

Уникальная операция прошла на Международной космической станции. Корабль с астронавтами NASA досрочно покинул МКС и прямо сейчас летит на Землю. Сегодня спускаемая капсула приводнится в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Весь процесс займет примерно 11 часов. Причиной экстренного завершения миссии стали проблемы со здоровьем одного из членов экипажа.

Последний раз внеплановую эвакуацию из космоса пришлось проводить почти 40 лет назад — с советской орбитальной станции «Мир». Во время полета у космонавта Александра Лавейкина зафиксировали отклонения в работе сердца. На земле приняли решение отправить его на Землю вместе с другим экипажем.

Как за здоровьем следят на орбите? Об этом сам Александр Лавейкин рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Мы перед полетом проходили медицинскую подготовку. Мы могли ЭКГ снимать друг у 
друга, мы могли помочь в каких-то ситуациях. У нас много медицинских укладок, кстати говоря. В том числе стоматологические укладки, у нас большой набор антибиотиков на всякий случай... Все у нас, как правило, с точки зрения медицины, нормально в полетах», — уточнил космонавт.

Экипаж SpaceX Crew-11 был запущен в августе прошлого года. В его состав вошли российский космонавт Олег Платонов, два американских астронавта и японец. Их миссия на МКС должна была завершиться в мае 2026-го.

