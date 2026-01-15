«Повысить зарплату в десять раз»: Прохор Шаляпин высказался о карьере депутата

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

В этой сфере шутки артиста могут ему помещать.

Пойдет ли Прохор Шаляпин в депутаты

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Прохор Шаляпин отказался строить политическую карьеру

Певец Прохор Шаляпин публично отказался от возможности построения политической карьеры и выдвижения своей кандидатуры в нижнюю палату парламента. В ходе беседы в рамках подкаста «Заметки адвоката Кузьмина» певец пояснил, что работа народным избранником неизбежно повлечет за собой серьезные ограничения в самовыражении.

Исполнитель подчеркнул, что текущий статус медийной личности и участника шоу его полностью устраивает, в то время как государственная служба может наложить нежелательный отпечаток на его привычный образ жизни. По словам музыканта, он предпочитает оставаться в амплуа шоумена, которое позволяет ему реализовывать себя в развлекательной сфере.

«Меня устраивает мое артистическое амплуа: развлекать людей, сниматься в развлекательных программах, шутить. Юморить — это мое. А зачем мне депутатом быть?» — задался вопросом артист.

Он также добавил, что его специфический юмор и тяга к шуткам могут стать неуместными, если он займет официальный пост.

Кроме того, Прохор прокомментировал свои прошлые громкие заявления, которые касались социально-экономических преобразований в стране.

«Просто я, конечно, утопические вещи иногда озвучиваю, там, повысить зарплату в десять раз. Понятно, что меня все поддерживают за эту инициативу, но это невозможно с точки зрения экономики», — объяснил певец.

Артист понимает, что подобные инициативы находят живой отклик и поддержку у аудитории, однако осознает их полную невыполнимость в современных экономических реалиях.

