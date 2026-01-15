Зачем в хрущевках делали окно в ванной

Окна в ванной в хрущевках были нужны для лучшего освещения

В старых хрущевках можно встретить деталь, которая неизменно удивляет тех, кто вырос в более современных домах: маленькое окно в ванной комнате, чаще с видом не на улицу, а прямо в кухню. На первый взгляд это выглядит как ошибка проектирования или странный эксперимент.

На самом деле ничего случайного в этом не было. Такие окна появлялись не из-за эстетики или заботы о комфорте, а потому, что архитекторы решали совсем другие задачи — максимально приземленные.

Жилье не для удобства

Хрущевки строились не как «удобное жилье», а как экстренный ответ на жилищный кризис. Стране нужно было как можно быстрее расселить миллионы людей из коммуналок, бараков и подвалов. Задача была предельно простой: дешево, быстро и массово.

В таких условиях считался каждый квадратный метр, каждая труба и каждая перегородка. Ванная комната в хрущевке не задумывалась как пространство для расслабления — это было помещение, где человек должен был быстро помыться и выйти.

Зачем ванной было нужно окно

В этом контексте окно перестает быть странным элементом и становится функциональным.

Во-первых, ключевую роль играет свет. В 1950-е годы электричество экономили, лампы были тусклыми, а перебои с подачей света случались регулярно. Окно позволяло пользоваться ванной днем без включенного света и не оставаться в полной темноте при отключениях.

Во-вторых, решающим фактором стал воздух. В ранних хрущевках вытяжки работали плохо, влажность скапливалась моментально, а плесень и грибок были постоянной проблемой. Окно позволяло быстро проветрить помещение после купания, снизить конденсат и запахи.

Вопрос безопасности

Есть и третья причина, которую сегодня редко вспоминают. Во многих ванных стояли газовые колонки и примитивные водонагреватели. Риск утечки газа или перегрева был вполне реальным.

Окно служило аварийным «сбросом» воздуха, помогало быстрее заметить проблему и хоть немного снижало опасность. По современным стандартам этого недостаточно, но для своего времени это считалось приемлемой мерой.

Почему окно делали именно в кухню

Самый странный момент — выход окна на кухню. Почему не на улицу?

Ответ снова упирается в экономию. Чтобы сократить количество наружных стен, упростить прокладку коммуникаций и снизить теплопотери, кухню и ванную располагали рядом. Делать дополнительное окно на фасад было дорого и нецелесообразно.

Внутреннее окно позволяло дать ванной свет и воздух, не усложняя проект и не увеличивая стоимость дома. Эстетика в расчет не входила.

Почему от этого решения отказались

Со временем плюсы перестали перевешивать минусы. Появились эффективные вытяжки, улучшилось электроснабжение, выросли требования к приватности и изменилось само представление о комфорте.

Окно в ванной стало восприниматься как нарушение личного пространства, источник шума и запахов и откровенный архитектурный анахронизм. В более поздних сериях домов от него отказались полностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.