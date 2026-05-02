Мошенники начали обманывать россиян, обещая уборку дач дешево

Сергей Добровинский
Аферисты просят предоплату за проведение работ, а затем исчезают.

Мошенники стали обманывать россиян под видом службы по сезонной уборке дачных участков перед майскими праздниками. Об этом РИА Новости рассказали аналитики сервиса «МТС Защитник».

Новая схема рассчитана на стремление россиян как можно быстрее подготовить дачу перед теплым сезоном. Аферисты обзванивают жертв, представляясь сотрудниками агентств по благоустройству и рекламируют услуги по привлекательным ценам. После согласования даты проведения работ преступник просит у собеседника «предоплату», а затем исчезает.

Авторы исследования напомнили, что настоящие компании никогда не берут предоплату до начала работ. Также при выборе исполнителя следует всегда проверять отзывы о фирме, а все услуги должны оказываться по договору.

Это не единственная мошенническая схема, получившая распространение за последнее время. Среди прочего аферисты стали выдавать себя за работников «Мосэнергосбыта» и предлагать жертвам оформить «перерасчет» коммунальных платежей.

