«Квадратный вычет»: россиянам рассказали, кому не нужно платить налог на имущество

Рита Цветкова
Кроме того, некоторые категории россиян могут не платить земельный налог на шесть соток.

Кому в РФ доступен квадратный вычет из налога на имущество

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутат Свищев: дачные дома до 50 квадратов не облагаются налогом на имущество

Так называемый квадратный вычет освобождает россиян от уплаты налога на имущество, если хозяйственные постройки в их собственности по площади не превышают 50 квадратных метров. Об этом журналистам РИА Новости рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Как отметил собеседник агентства, государство предоставляет каждому владельцу бесплатный «квадратный вычет» в размере 50 квадратных метров. Это значит, что из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть.

«Если дом меньше 50 „квадратов“, налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — сообщил Свищев.

Кроме того, добавил депутат, некоторые категории россиян освободили от земельного налога за шесть соток. В их числе пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп, ветераны боевых действий. У них налогом облагаются только превышающая норматив площадь участка.

Также российские пенсионеры могут не платить налог на один из этих видов имущества — квартиру, дом, гараж. Выбор объекта недвижимости, который будет освобожден от обязательств перед Федеральной налоговой службой (ФНС), остается за самим гражданином. При этом если он сам не укажет льготный объект, при расчетах меры поддержки автоматически будут применены к самому дорогому.

Ранее 5-tv.ru писал о новых правилах выплат пенсий и пособий, а также проведения операций в системе быстрых платежей (СБП), которые вступили в силу с 1 мая 2026 года.

