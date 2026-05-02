Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реального голосового сообщения

Мошенники начали применять нейросети для подделки голосов знакомых

Все чаще телефонные мошенники стали использовать голосовые сообщения, сгенерированные нейросетями, имитируя речь знакомого собеседнику человека. Об этом в интервью RT рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) Андрей Рыбников.

Эксперт пояснил, что алгоритм обучается на реальных записях голоса. Он выделяет устойчивые признаки речи, а затем на основе этого воспроизводит совершенно новое сообщение. В результате у злоумышленников получается создать эффект узнавания и обмануть жертву.

Однако, как отметил Рыбников, при внимательном прослушивании такого голосового сообщения будет ясно, что оно сильно отличается от обычного. Эксперт посоветовал россиянам обращать внимание на такие детали, как: нестабильный тембр, ровное или отсутствующее дыхание, вставленные паузы, а также наличие нетипичных формулировок или, наоборот, избыточное объяснение.

Тем не менее Рыбников напомнил, что технологии быстро развиваются, поэтому злоумышленникам все лучше удается подделывать голосовые сообщения. Особенно подобный ход эффективен, если жертва уже находится под сильным эмоциональным давлением.

