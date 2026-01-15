Из космоса в море: капсула SpaceX успешно приводнилась на Земле

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Экипаж вернулся на планету на месяц раньше запланированной даты.

Капсула SpaceX вернулась на Землю

Фото: www.globallookpress.com/Keegan Barber/Nasa

Капсула SpaceX успешно вернулась на Землю

Капсула SpaceX успешно прибыла на Землю. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

«Капсула Crew Dragon приземлилась с парашютом в спокойное море у берегов Сан-Диего около 12:45 ночи по восточному времени (11:45 по московскому. — Прим. ред.), завершив более чем десятичасовое снижение с Международной космической станции и огненное возвращение в атмосферу Земли», — говорится в материале.

Все транслировалось в прямом эфире NASA и SpaceX.

На борту находилось четыре человека. Среди них американцы Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов. Их возращение на планету было преждевременным. Вновь ступить на землю этот квартет должен был лишь через месяц. Решение об экстренной эвакуации было принято из-за самочувствия одного из членов экипажа. Перед полетом у него не было обнаружено серьезных проблем со здоровьем. Это вскрылось уже во время миссии.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экспертов о случившем с экипажем SpaceX.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

