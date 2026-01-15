Стали известны причины задержания директора нацпарка «Куршская коса»

На директора национального парка «Куршская коса» завели уголовное дело

Громкий скандал в Калининградской области. Там задержан директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. На него заведено уголовное дело о незаконной вырубке леса на территории заповедника. Это было нужно для строительства там гостиницы частным инвестором, близким знакомым подозреваемого. Чтобы скрыть следы, был организован свободный проезд спецтехники для вывоза древесины и выравнивания участка.

Директор заповедника не мог не знать, что деревья на территории косы вырубать нельзя. Насаждения нужны, чтобы защищать от разрушения уникальную природную зону, которая признана всемирным наследием ЮНЕСКО.

Фигуранта уже допросили, по месту жительства проведен обыск. По иронии судьбы, задержанный оказался большим любителем природы. Одну из стен в его доме занимает огромное панно с изображением деревьев и оленей.

Ранее 5-tv.ru писал, что пост директора нацпарка «Куршская коса» он занимает с 2011 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.