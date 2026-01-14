Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Анатолий Калина занимал свой пост с 2011 года.

За что задержали директора нацпарка «Куршская коса»

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директор нацпарка «Куршская коса» Калина задержан в Калининградской области

В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. Отмечается, что после задержания с руководителем особо охраняемой территории работают оперативные службы. Подробности не раскрываются.

«Директор нацпарка „Куршская коса“ задержан, подробности будут завтра», — заявил собеседик агентства.

Он также добавил, что информация о причинах задержания не разглашается до тех пор, пока не будут завершены первоначальные процессуальные действия. Анатолий Калина — депутат регионального законодательного собрания. Пост директора нацпарка «Куршская коса» он занимает с 2011 года.

Парк с 2000 года официально считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в Зеленоградском районе Калининградской области — занимает южную часть Куршской косы и граничит с одноименным национальным парком в Литве. Это одно из самых популярных в регионе, ежегодно сюда приезжают до 500 тысяч туристов.

Площадь территории составляет 6 621 гектар, в том числе 351 гектар земель сторонних собственников и пользователей, расположенных в границах нацпарка. Помимо туристических проектов в «Куршской косе» реализуются научные исследования и природоохранные мероприятия. Это особо охраняемая зона, а деятельность руководства подчиняется строгим федеральным нормам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США задержали бывшего министра финансов Ганы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области
22:55
«Атаковать McDonald's?» Мелони о возможном ответе на позицию США по Гренландии
22:37
Во Франции призвали всерьез отнестись к заявлениям Трампа о Гренландии
22:19
Врач назвал купание в проруби для неподготовленных людей «русской рулеткой»
22:01
Покупатель дома в Тюмени приковал бывшую хозяйку наручниками из-за трещины в подвале
21:47
Финал карьеры: Шер находится на грани физического истощения из-за работы

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
«Ей обязательно повезет»: Меньшиков о личной жизни Бузовой
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026