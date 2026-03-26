«Хотела бы похудеть»: Зара рассказала о подготовке к летнему сезону

Зара: полноценный сон — один из главных секретов хорошей фигуры

Здоровый сон помогает поддерживать тело в хорошей форме. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Зара на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Если у вас есть нормальный сон, хотя бы семичасовой, и нет переутомления, то реально держать вес, реально похудеть. Но если у вас много стресса и спите вы отрывисто: по четыре часа, по три часа, конечно же, вы восполняете энергию сладким, мучным», — объяснила певица.

Она посоветовала заниматься спортом, ограничивать себя в еде и полноценно высыпаться для того, чтобы поддерживать хорошую фигуру.

При этом артистка призналась, что сама не успела привести тело в ту форму, которая бы ее устраивала. Певица отметила, что хотела бы сбросить к летнему сезону еще три килограмма.

Также Зара подчеркнула, что похудение при помощи препаратов не способно дать долгосрочный эффект. Если человек решил поддерживать стройность таким способом, то использовать лекарства придется всю оставшуюся жизнь.

Проблема в том, что как только действие препаратов, отбивающих аппетит, заканчивается, человек возвращается к своему прежнему рациону. Соответственно, возвращается и лишний вес.

«Если бы вы принимали этот препарат и научились, перестроили бы свой организм, чтобы нормально белок есть, сладкое два-три раза в неделю, и то, в первой дня, то было бы все окей. Но люди же, они делают эти уколы. Он отбивает, как я понимаю, аппетит, а вкусовые привычки при этом не меняются. Важно поменять вкусовые привычки», — уверена исполнительница.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.