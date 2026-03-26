Диплом не в счет: курьеры в Москве стали зарабатывать больше выпускников вузов

Причем разрыв продолжает расти.

Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, изучив зарплатные предложения в столице.

По данным исследователей, средний доход курьера на полную занятость в Москве сегодня составляет 137 тысяч рублей. Для сравнения: обладатели высшего образования в среднем зарабатывают 120 тысяч, а те, у кого диплома нет, — 100 тысяч.

Причем разрыв продолжает расти. За последний год зарплатные предложения для доставщиков увеличились на 5%, а только с января по март 2026 года — еще на 10%.

В других городах цифры порой выглядят еще более впечатляюще. В Санкт-Петербурге, например, 15 января появилась вакансия курьера с доходом от 277 тысяч рублей. В Воронеже менеджеру по продажам недвижимости готовы платить до 300 тысяч, а в Мытищах официант может зарабатывать до 150 тысяч. В Казани установщику интернета предлагают те же 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянину необходимо иметь достаточно высокий официальный доход, чтобы рассчитывать на максимальную страховую пенсию.

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео