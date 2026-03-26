Призвать курильщика к ответу: как получить компенсацию за табачный дым от соседа

Эксперт уточнил, какие доказательства понадобятся.

Как получить компенсацию от курящего соседа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Юрист Васильчук: можно получить 20 тысяч рублей компенсации от соседа-курильщика

У россиян есть возможность получить компенсацию за ущерб, причиненный табачным дымом от курящих соседей. Об этом «Известиям» рассказал судебный юрист и эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По словам юриста, главная задача истца в таком споре — собрать доказательства и соблюсти все процессуальные требования. Нужно предоставить фото и видео, фиксирующие, что дым действительно проник в квартиру. Кроме того, важны показания свидетелей или членов семьи, а также медицинские документы, если табачный дым уже навредил здоровью.

Дополнительным доказательством являются точные замеры качества воздуха, но их должны проводить сотрудники аккредитованной лаборатории. Результаты исследования следует обязательно сопоставить с действующими санитарными нормами.

В случае, если вред будет доказан, пострадавший вправе требовать компенсации через суд. Ее размер, как правило, варьируется от пяти до двадцати тысяч рублей.

Ранее юрист рассказал, как законно наказать курящего соседа.

