Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот

Президент обратился к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот.

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. 

На церемонии присутствовали представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Чехии, Австрии и Словении, а также послы Кубы, Перу, Саудовской Аравии, Намибии, Бангладеш, Бразилии и других государств.

Мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В предыдущий раз подобная церемония состоялась 5 ноября 2024 года, когда верительные грамоты вручили 28 послов, в числе которых представители недружественных стран.

