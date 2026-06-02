Путин предложил сделать доклад о языковой политике в России ежегодным

Мария Гоманюк
Российский лидер обратился к правительству с поручением обеспечить необходимое финансирование и исполнение намеченных мер.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин предложил придать статус государственного докладу о реализации языковой политики в России и сделать его ежегодным. Об этом он заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое прошло в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что такие встречи традиционно проводят в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка. Путин поздравил участников заседания с наступающим праздником и поблагодарил их за работу над основами государственной языковой политики.

По словам президента России, в стране впервые появился документ стратегического планирования, определяющий ключевые задачи в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других народов России.

«Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России», — подчеркнул Путин.

Также он сообщил, что план мероприятий по реализации этих основ уже утвержден. Путин обратился к правительству с поручением обеспечить необходимое финансирование и исполнение намеченных мер.

«План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу Правительство обеспечить его финансирование. И, конечно же, исполнение», — добавил глава государства.

