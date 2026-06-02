Глава Al Mayadeen в России: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026

Александра Якимчук
Глава Al Mayadeen в России Шеайто: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026

Весь мир ждет политические заявления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал глава офиса телеканала Al Mayadeen в России Мусалам Шеайто.

«Естественно, будем на пресс-конференции Путина и Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Прим. ред.) Мы ждем заявлений, которые, можно сказать, весь мир ждет», — отметил Шеайто по-русски.

Журналист также подчеркнул, что Петербургский форум не только экономический, но и политический, поэтому здесь неизбежно будут подниматься важные темы из этой сферы.

«Актуальные вопросы знаем: Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азия, вопрос Украины и агрессии Запада против России, что происходит на Кавказе, Армения, Азербайджан, что происходит в прибалтийских странах, как они угрожают Калининграду», — перечислил представитель прессы.

Мусалам Шеайто добавил, что на форуме будет очень много интересных секций и сессий. 

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка. Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в немецкие предприниматели подтвердили свое участие в ПМЭФ. Представители Германии посетят форум впервые за несколько последних лет.

