Глава Al Mayadeen в России: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026

Журналист подчеркнул, что Петербургский форум не только экономический, но и политический, поэтому здесь неизбежно будут подниматься важные темы из этой сферы.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Al Mayadeen в России Шеайто: весь мир ждет заявления Путина на ПМЭФ-2026
Весь мир ждет политические заявления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал глава офиса телеканала Al Mayadeen в России Мусалам Шеайто.
«Естественно, будем на пресс-конференции Путина и Захаровой (официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Прим. ред.) Мы ждем заявлений, которые, можно сказать, весь мир ждет», — отметил Шеайто по-русски.
Журналист также подчеркнул, что Петербургский форум не только экономический, но и политический, поэтому здесь неизбежно будут подниматься важные темы из этой сферы.
«Актуальные вопросы знаем: Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азия, вопрос Украины и агрессии Запада против России, что происходит на Кавказе, Армения, Азербайджан, что происходит в прибалтийских странах, как они угрожают Калининграду», — перечислил представитель прессы.
Мусалам Шеайто добавил, что на форуме будет очень много интересных секций и сессий.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка. Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в немецкие предприниматели подтвердили свое участие в ПМЭФ. Представители Германии посетят форум впервые за несколько последних лет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июн
- Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь
- 2 июн
- Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев
- 2 июн
- «Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Участие подтвердили около 20 тысяч человек: Ушаков раскрыл детали программы ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Новая «Волга»: первые кадры кроссовера K50 на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ
- 2 июн
- Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
- 2 июн
- Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
- 1 июн
- Возвращение на ПМЭФ: немецкие предприниматели подтвердили свое участие в форуме
Читайте также
64%
Нашли ошибку?