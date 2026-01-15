Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Относительно 2024-го показатели по этому продукту сельского хозяйства выросли.

Экспорт российского сахара

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Более одного миллиона тонн сахара Россия экспортировала в 2025 году. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия поставила на зарубежные рынки более одного миллиона тонн сахара на сумму около 660 миллионов долларов», — отметили в центре.

Относительно 2024 года экспорт данного продукта вырос на 18% в натуральном выражении, а в денежном — на 14%.

Рекордный показатель был зафиксирован в 2020 году. Тогда Россия поставила около 1,2 миллиона тонн сахара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в правительстве ожидают экспорт зерна в объеме от 53 до 55 миллионов тонн. Россия сохраняет статус надежного поставщика продукции и неизменно выполняет все взятые на себя обязательства перед зарубежными партнерами. Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что наше зерно остается одним из самых востребованных товаров в мире.

