ПМЭФ-2026 стартует в Петербурге: более 100 стран и 20 тысяч гостей

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На форуме представят разработки крупнейших российских и зарубежных компаний.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Петербургский экономический форум стартует в среду

В Северной столице уже сегодня стартует главное деловое событие года — Петербургский международный экономический форум. Он соберет представителей более 100 стран.

Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты — как минимум 20 тысяч человек. В этом году в статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Свои разработки и инновации представят крупнейшие российские и зарубежные компании.

Уже понятно, что много внимания уделят автомобильной тематике. Одним из первых на площадке форума побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Впереди четыре насыщенных дня — важные встречи, сессии, презентации и обсуждения. А главным событием станет пленарное заседание. По традиции на нем выступит Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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