ПМЭФ-2026 стартует в Петербурге: более 100 стран и 20 тысяч гостей
На форуме представят разработки крупнейших российских и зарубежных компаний.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Петербургский экономический форум стартует в среду
В Северной столице уже сегодня стартует главное деловое событие года — Петербургский международный экономический форум. Он соберет представителей более 100 стран.
Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты — как минимум 20 тысяч человек. В этом году в статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Свои разработки и инновации представят крупнейшие российские и зарубежные компании.
Уже понятно, что много внимания уделят автомобильной тематике. Одним из первых на площадке форума побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.
Впереди четыре насыщенных дня — важные встречи, сессии, презентации и обсуждения. А главным событием станет пленарное заседание. По традиции на нем выступит Владимир Путин.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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