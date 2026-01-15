«От главы до последнего чиновника»: Тимошенко про коррупцию на Украине

Александра Якимчук
Она уверена, что ее команда — единственная реальная оппозиция власти в Незалежной.

Юлия Тимошенко про коррупцию на Украине

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Тимошенко: Украина стала коррупционным хабом

Коррупция на Украине процветает на всех уровнях власти. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы и до последнего чиновника. Я также могу твердо сказать, что мы не пропустим ни за какую цену ни одного законопроекта в этом парламенте, который разрушает суверенитет страны», — заявила политик.

Она отметила, что ее команду правительство Незалежной признает единственной реальной оппозицией в стране. На это указывают действия властей, направленные против людей Тимошенко.

Упомянула глава партии и об обыске в ее офисе, которые политик назвала «наглой атакой». Подобные шаги, направленные в сторону «Батьковщины» Тимошенко считает «политическим киллерством».

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях коррупционного скандала с Юлией Тимошенко. Во время обыска в ее офисе были обнаружены десятки тысяч долларов непонятного происхождения. А также обнародована запись разговора политика с народным депутатом об этих деньгах.

