Туск предупредил о рисках военного вмешательства США в Гренландию для НАТО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Польский премьер считает, что военные действия США могут разрушить Североатлантический альянс.

Какие риски вмешательства США в Гренландию для НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военное вмешательство США в Гренландию может иметь катастрофические последствия для альянса НАТО. Его слова привел польский портал Onet.

По его словам, попытка захвата территории одной страной-членом НАТО другой страной-членом альянса стала бы серьезным ударом по безопасности и стабильности, которая десятилетиями обеспечивалась солидарностью государств НАТО.

Туск уточнил, что на данный момент не считает уместным подробно прогнозировать возможные политические и военные последствия подобного развития событий. При этом он отметил, что полностью исключать данный сценарий нельзя.

Польский премьер также подчеркнул, что Европа не имеет готового плана на случай подобных действий, однако странам континента следует заранее прорабатывать систему безопасности совместно с партнерами, сохраняющими приверженность западным ценностям.

До этого, 11 января, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что любые силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО. Он добавил, что Вашингтон не должен использовать военные средства для вмешательства. В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнение, что США готовы к активным военным действиям в этом регионе.

В тот же день пресс-служба американского конгрессмена-республиканца Рэнди Файна сообщила о внесении законопроекта, который касается аннексии и статуса Гренландии. Документ предусматривает предоставление президенту США полномочий для осуществления всех необходимых шагов по присоединению или приобретению территории Гренландии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дании не удалось убедить США отказаться от претензий на Гренландию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного
16:00
Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
15:58
Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости
15:54
Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне
15:50
Более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году
15:48
«Не смогли»: как Дания провалила переговоры с США по Гренландии

Сейчас читают

У потерявшей ребенка в новокузнецком роддоме женщины была пятая попытка ЭКО
Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена
«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026