Дании не удалось убедить США отказаться от претензий на Гренландию

Лекке Расмуссен: Дании не удалось убедить США отказаться от Гренландии

Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. У главы Белого дома Дональда Трампа конкретные планы, и он не намерен их менять. Соответствующее заявление по итогам переговоров с американской администрацией сделал датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

«Мы не смогли изменить американскую позицию. Ясно, что у президента есть желание завоевать Гренландию. Мы очень ясно дали понять, что это не отвечает интересам королевства», — сказал он.

Расмуссен также отметил, что Копенгаген ясно дал понять Гренландии, что она «в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания».

По словам главы МИД Дании, Китай и Россия не угрожают безопасности Гренландии и территориям в районе острова. По крайней мере в данный момент нет угроз, с которыми было бы невозможно справиться. Однако некоторые опасения Вашингтона относительно безопасности острова Копенгаген разделяет.

«Мы в определенной степени разделяем его обеспокоенность. В Арктике и на Крайнем Севере действительно складывается новая ситуация в сфере безопасности. Все мы, по обе стороны Атлантики, когда-то воспользовались так называемыми „дивидендами мира“ и исходили из идеи сохранения Арктики как региона с низкой напряженностью», — заключил Расмуссен.

Гренландия входит в состав королевства Дании, в 2009 году она получила автономию и возможность самостоятельного управления и определения внутренней политики. Трамп считает, что остров должен входить в состав Соединенных Штатов как объект стратегической важности для национальной безопасности. Глава Белого дома не исключает применение военной силы для достижения своей цели. Он не стал отвечать на вопрос, что для него важнее — получить Гренландию или сохранить НАТО.

