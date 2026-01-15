«Может стать 52-м штатом»: кандидат в послы США пошутил про Исландию

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Высказывание экс-конгрессмена Билли Лонга прозвучало на фоне усилившихся претензиях Вашингтона на Гренландию.

Прсоединится ли Исландия к США

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кандидат в послы США в Исландии пошутил, что страна может стать 52-м штатом

Кандидат на пост посла США в Исландии, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, позволил себе провокационное заявление. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на выступление бывшего конгрессмена Билли Лонга.

Экс-конгрессмен в ходе выступления в шутку заявил, что Исландия может стать «52-м штатом» США.

Ироничная фраза неспроста вызвала интерес — она привлекла внимание к растущей напряженности в отношениях США с европейскими союзниками.

Недавние геополитические заявления администрации Трампа, в частности претензии на Гренландию, уже вызвали серьезную озабоченность в Европе.

В январе страны ЕС обсуждали возможные ответные меры на этот случай. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил, что разногласия с США по вопросу безопасности Гренландии сохраняются. Шутка Лонга была воспринята как часть этой тревожной для Европы риторики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о рисках военного вмешательства США в Гренландию для НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
«Законная цель»: Захарова про иностранный контингент на Украине
19:01
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
18:55
«Вызывает тревогу»: какие темы нельзя обсуждать с детьми
18:41
Захарова назвала перехват Британией судов нарушением морского права
18:28
Минздрав Коми сообщил о состоянии пострадавших после ЧП с газом в Сыктывкаре
18:22
«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана

Сейчас читают

Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026