США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Это было сделано в преддверие встречи Дональда Трампа с главой венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

США захватили уже шестой танкер с нефтью из Венесуэлы

Фото: Reuters/Russell Cheyne

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США захватили уже шестой по счету нефтяной танкер, перевозивший нефть из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Захват танкера «Вероника» совершили в преддверие встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

«Южное командование вооруженных сил США подтвердило операцию, проведенную на рассвете, заявив, что американские силы задержали танкер «Вероника» «без инцидентов», — сказано в материале.

Причиной захвата танкера назвали нарушение установленного американским лидером карантина для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море.

Операцию проводили силы морской пехоты и военно-морских сил из состава объединенной оперативной группы «Южное копье» при поддержке министерства внутренней безопасности и юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава дипломатии ЕС Каллас предложила начать пить из-за мировых проблем. Найдут ли в Европе решения на дне бутылки?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
«Законная цель»: Захарова про иностранный контингент на Украине
19:01
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
18:55
«Вызывает тревогу»: какие темы нельзя обсуждать с детьми
18:41
Захарова назвала перехват Британией судов нарушением морского права
18:28
Минздрав Коми сообщил о состоянии пострадавших после ЧП с газом в Сыктывкаре
18:22
«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана

Сейчас читают

Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот
«Все списывали на инфекцию»: бывшие пациентки о новокузнецком роддоме
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026