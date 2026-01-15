США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы

США захватили уже шестой по счету нефтяной танкер, перевозивший нефть из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Захват танкера «Вероника» совершили в преддверие встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

«Южное командование вооруженных сил США подтвердило операцию, проведенную на рассвете, заявив, что американские силы задержали танкер «Вероника» «без инцидентов», — сказано в материале.

Причиной захвата танкера назвали нарушение установленного американским лидером карантина для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море.

Операцию проводили силы морской пехоты и военно-морских сил из состава объединенной оперативной группы «Южное копье» при поддержке министерства внутренней безопасности и юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

