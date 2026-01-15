Бастрыкин поздравил следователей с 15-летием со дня образования СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил сотрудников с 15-летием образования ведомства. Поздравление Бастрыкин опубликовал на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За 15 лет Следственным комитетом России проделана масштабная работа, результаты которой со всей очевидностью доказывают эффективность ведомства», — заявил глава СК РФ.

По словам Бастрыкина, за 15 лет окончено производством 1,7 миллиона уголовных дел, по которым привлечены к уголовной ответственности 1,85 миллиона виновных лиц, в том числе свыше 346 тысяч коррупционеров.

Бастрыкин отметил, что за годы существования ведомства был значительно расширен штат сотрудников, созданы специализированные подразделения СК, а также образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, председатель СК отметил грамотную, упорную и самоотверженную работу сотрудников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря им были осуждены более тысячи военных преступников.

Также Бастрыкин выделил заслуги ветеранов СК, которые выстроили новую систему следствия, эффективного и независимого.

«Благодарю вас за усердие в службе, за упорный и плодотворный труд и за высокий авторитет ведомства, завоеванный нашими общими усилиями. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и неугасаемой внутренней силы в стремлении служить Родине!» — подытожил Александр Бастрыкин.

Ведомство образовано 15 января 2011 года указом президента. С первого дня руководит СК Александр Бастрыкин. С самых истоков ведомства его лицом и голосом стал журналист, генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

В СК не раз подчеркивали его неординарные решения, позволившие выстроить ведомству взаимодействие со СМИ и повысившие прозрачность работы ведомства. Маркина награждали медалями «За чистоту помыслов и благородство дел», «Доблесть и отвага» и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию «Светлое прошлое». В 2016 году Маркин ушел в отставку. В 2021 году Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. На церемонии прощания с ним Александр Бастрыкин отметил его настоящий офицерский характер и выразил глубокие соболезнования семье генерал-майора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бастрыкин сообщил о значительном обновлении кадрового состава СК за 15 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.