Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи

Элина Битюцкая
Российские спасатели привезли в Бейрут передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки.

Фото: © РИА Новости

Война в Иране

Российская Федерация направила в столицу Ливана крупную партию гуманитарного груза общим весом более 27 тонн для жителей, пострадавших от авиационных ударов Армии обороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 21 апреля.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в Бейрут более 27 тонн груза», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в канале в мессенджере MAX.

Российские спасатели привезли в ливанскую столицу передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки. Гуманитарную помощь уже получили представители правительства Ливана.

Ситуация в Ливане резко обострилась на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Израильская армия наносит удары по объектам, которые считает связанными с движением «Хезболла», что приводит, в свою очередь, к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.

Ранее, 16 апреля, МИД РФ сообщал, что посол Ирана в Москве Казем Джалали поблагодарил российское руководство за гуманитарную помощь, а также политико-дипломатическую и иную поддержку Исламской Республики.

