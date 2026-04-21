На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения

Евгения Алешина

Нет движения между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».

Почему увеличили интервалы движения на красной ветке метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В Москве на центральном участке красной ветки метрополитена увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, так как в нем обнаружена техническая неисправность. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», — говорится в посте.

Временно нет движения между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиров попросили воспользоваться другими видами транспорта.

Известно, что данный состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя. Безопасности людей ничего не угрожало, сотрудники метрополитена помогли всем организованно покинуть поезд и пройти на станцию. Принимаются все меры, чтобы как можно быстрее восстановить движение.

