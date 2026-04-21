Россиянам грозит штраф до 80 тысяч рублей за ремонт в обеденное время

|
Диана Кулманакова
В разных регионах размер санкций отличается.

В какое время можно делать ремонт в многоквартирных домах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Лахтина: штраф до 80 тысяч рублей грозит за ремонт в обеденное время

В России жильцов многоквартирных домов могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей за проведение громких строительных работ в обеденные часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата юридических наук, доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Лахтиной.

Эксперт подчеркнула, что региональные законодательства устанавливают специальные временные интервалы, в течение которых любые действия, нарушающие тишину и покой окружающих, категорически запрещены.

В Московском регионе «тихий час» традиционно длится с 13:00 до 15:00. Именно в этот промежуток использование перфораторов или проведение шумных отделочных процедур становится основанием для санкций.

Согласно разъяснениям юриста, размер финансовых санкций существенно варьируется в зависимости от статуса нарушителя и конкретного субъекта федерации.

«В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от четырех до восьми тысяч рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области — для граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — сказала Лахтина.

Наиболее строгие наказания за игнорирование дневного перерыва в работе предусмотрены для организаций, занимающихся ремонтом в жилом фонде Москвы.

Однако правовые нормы содержат и ряд исключений, позволяющих проводить работы без оглядки на обеденный перерыв. Лахтина уточнила, что в Москве ограничения по времени не касаются жильцов новых домов в течение полутора лет после официального ввода здания в эксплуатацию.

Кроме того, закон не распространяется на экстренные случаи. К ним относятся действия по пресечению противоправных деяний, устранение аварийных ситуаций, ликвидация последствий стихийных бедствий и другие неотложные мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности населения.

По словам эксперта, во всех остальных ситуациях за несоблюдение тишины в установленные периоды наступает ответственность, прописанная в региональных кодексах об административных правонарушениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
