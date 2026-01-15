Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

В последние годы она много болела и передвигалась в инвалидном кресле.

Ушла из жизни принцесса Греческая и Датская Ирина

Фото: www.globallookpress.com/Albert Nieboer/RoyalPress Europe

Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в Мадриде в возрасте 83 лет

В Мадриде скончалась принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра короля Греции Константина II и испанской королевы Софии. Об этом сообщил телеканал CNN.

Она ушла из жизни во дворце Сарсуэлла утром 15 января. Принцесса дожила до 83 лет, в последние годы она передвигалась в инвалидном кресле из-за серьезных проблем со здоровьем.

Принцесса Ирина родилась 11 мая 1942 года в столице Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кейптауне. В это время греческая королевская семья находилась в изгнании из-за оккупации родины немецкими войсками. Ее отец — греческий король из рода Глюксбургов Павел I, мать — королева Фредерика, урожденная принцесса Ганноверская, Великобританская и Ирландская, внучка императора Вильгельма II.

Когда гражданская война закончилась, семья Ирины вернулась в Грецию, но в 1967 году снова оказалась в изгнании из-за режима черных полковников. Большую часть жизни принцесса прожила в Испании, куда перебралась после смерти матери в 1981 году. Посещать родину Ирина смогла с 1993 года. Она увлекалась игрой на фортепиано и археологией, изучала культуру майя, а также НЛО и альтернативную медицину, свободно говорила на пяти языках.

Принцесса неизменно сопровождала сестру, королеву Софию, на официальных мероприятиях почти до последних дней жизни. В феврале прошлого года она в последний раз появилась на публике — посетила свадьбу своего племянника в Афинах. Ирине приписывали отношения с разными представителями монарших семейств, но она так и не вышла замуж и не завела детей.

